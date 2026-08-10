Ανατροπή στην Αυστραλία: Το «πτώμα» στη βαλίτσα τελικά ήταν… ρεαλιστική κούκλα

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Μία μακάβρια ανακάλυψη που προκάλεσε κινητοποίηση των Αρχών και οδήγησε ακόμη και στην έναρξη έρευνας για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία είχε τελικά μια εντελώς απροσδόκητη κατάληξη: αυτό που έμοιαζε με ανθρώπινο πτώμα μέσα σε βαλίτσα ήταν μία εξαιρετικά ρεαλιστική κούκλα.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε από δύο άνδρες στην άκρη δρόμου κοντά στο μικρό χωριό Όλεν (Oallen), περίπου 230 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Οι δύο άνδρες είχαν βγει για κυριακάτικη βόλτα και σταμάτησαν για ένα διάλειμμα, όταν αντίκρισαν τη βαλίτσα. Η εικόνα που αντίκρισαν όταν την εξέτασαν ήταν τόσο πειστική, ώστε ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για φόνο

Οι αστυνομικές Αρχές αντιμετώπισαν εξαρχής την περιοχή ως πιθανή σκηνή εγκλήματος, ενώ στο σημείο κλήθηκαν ειδικοί της εγκληματολογικής υπηρεσίας και ερευνητές, αναφέρει το ABC News.

Τη Δευτέρα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία, με την υπόθεση να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην Αυστραλία.

Λίγες ώρες αργότερα, όμως, ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Οι εγκληματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι τα υποτιθέμενα ανθρώπινα λείψανα δεν ήταν ανθρώπινα.

«Αρχικά θεωρήθηκαν ανθρώπινα, επομένως είναι πολύ ρεαλιστικά ως προς την εμφάνισή τους», δήλωσε η επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής Hume, Λίντα Μπράντμπερι.

A homicide investigation in southern New South Wales was called off after forensic testing revealed a body found stuffed in a suitcase near Oallen, south of Goulburn, was actually a lifelike female sex doll. pic.twitter.com/5Y0ISLcyO5 — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) August 10, 2026

Είχε μαλλιά, piercing και σημάδια που έμοιαζαν με μώλωπες

Η εικόνα της κούκλας εξηγεί γιατί ακόμη και οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν αρχικά την υπόθεση ως πιθανή δολοφονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κούκλα φορούσε ρούχα, είχε μαλλιά και piercing στη μύτη, ενώ πάνω της υπήρχαν σημάδια που έμοιαζαν με μώλωπες και εκδορές.

Η Μπράντμπερι υπερασπίστηκε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση οι Αρχές, τονίζοντας ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να μη διαταραχθεί μια ενδεχόμενη σκηνή εγκλήματος.

«Στόχος είναι να μην αλλοιώνουμε τις σκηνές εγκλήματος περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο, ώστε να διατηρούμε την ακεραιότητα της έρευνάς μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μετανιώνει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

A homicide investigation has been called off in New South Wales after a shocking development. Forensic testing revealed a body found stuffed in a suitcase was actually a life-like doll. pic.twitter.com/LGe3akRYcJ — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) August 10, 2026

Το σοκ των δύο ανδρών που βρήκαν τη βαλίτσα

Πριν αποκαλυφθεί η πραγματική φύση του ευρήματος, η ίδια αξιωματικός είχε χαρακτηρίσει την ανακάλυψη «αρκετά σοκαριστική» για τους δύο άνδρες.

Η αστυνομία τόνισε ότι έκαναν το σωστό ειδοποιώντας τις Αρχές και ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνούσε μαζί τους για να τους ενημερώσει πως τελικά δεν είχαν βρει ανθρώπινο πτώμα.

Μετά την επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για κούκλα, η αστυνομική έρευνα έκλεισε.