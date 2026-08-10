Τεχεράνη: «Είμαστε επαγγελματίες σκακιστές» – Η αιχμηρή απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών διαμήνυσε ότι οι Ιρανοί είναι «επαγγελματίες σκακιστές», απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρομοίασε την πολεμική σύγκρουση με «μια παρτίδα σκάκι». Η Τεχεράνη επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, αλλά μόνο ανταλλαγές μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, ενώ προειδοποίησε για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

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Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ σκάκι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρομοίασε τη σύγκρουση με «μια παρτίδα σκάκι», διαμηνύοντας πως οι Ιρανοί αποτελούν «επαγγελματίες σκακιστές».
  • Η Τεχεράνη διαμηνύει πως δεν υπάρχει «απευθείας διαπραγμάτευση» με την Ουάσινγκτον, αλλά μόνο «ανταλλαγές μηνυμάτων» μέσω μεσολαβητών. Οι συνομιλίες μπορούν να επαναληφθούν αν οι ΗΠΑ σταματήσουν τις παραβιάσεις του πρωτοκόλλου συμφωνίας.
  • Το Ιράν προειδοποιεί ότι, όσο συνεχίζονται οι παραβιάσεις, «δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ασφαλούς διεθνούς ναυσιπλοΐας» στο Ορμούζ.

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Απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρομοίασε την πολεμική σύγκρουση με «μια παρτίδα σκάκι», ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών διαμήνυσε σήμερα πως οι Ιρανοί αποτελούν «επαγγελματίες σκακιστές».

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Είτε κατά την διάρκεια των επίσημων διαπραγματεύσεων ή για τις διαπραγματεύσεις στους διαδρόμους, «οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες σκακιστές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ κατά την διάρκεια της εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Η δήλωση Τραμπ και η απάντηση της Τεχεράνης

Απαντώντας στις επικρίσεις για το γεγονός ότι βρίσκεται εγκλωβισμένος στην κρίση που ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν στο τέλος του Φεβρουαρίου, ο Τραμπ δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Axios: «Θα τακτοποιηθεί. Ολα στο τέλος τακτοποιούνται. Είναι σαν παρτίδα σκάκι».

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Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ελπίζετε ότι δεν θα λερωθείτε όταν παλεύετε με γουρούνια. Αλλωστε, μερικές φορές αυτό αποτελεί μέρος της μάχης που σας έχει επιβληθεί».

Διαύλοι επικοινωνίας και προϋποθέσεις

Επαναλαμβάνοντας στους δημοσιογράφους το μήνυμα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες από την ιρανική ηγεσία ο εκπρόσωπος είπε πως δεν υπάρχει σε εξέλιξη «απευθείας διαπραγμάτευση» με την Ουάσινγκτον, μόνο «ανταλλαγές μηνυμάτων» μέσω των μεσολαβητών και οι συνομιλίες μπορούν να επαναληφθούν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν τις παραβιάσεις του πρωτοκόλλου συμφωνίας.

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Η προειδοποίηση για το Ορμούζ

Όσο αυτό συνεχίζεται, «δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ασφαλούς διεθνούς ναυσιπλοΐας», είπε. «Κατά κανόνα, όταν παρέχετε θαλάσσιες υπηρεσίες, λαμβάνετε αναγκαστικά κάτι σε αντάλλαγμα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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