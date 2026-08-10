Τεχεράνη: «Είμαστε επαγγελματίες σκακιστές» – Η αιχμηρή απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρομοίασε την πολεμική σύγκρουση με «μια παρτίδα σκάκι», ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών διαμήνυσε σήμερα πως οι Ιρανοί αποτελούν «επαγγελματίες σκακιστές».

Είτε κατά την διάρκεια των επίσημων διαπραγματεύσεων ή για τις διαπραγματεύσεις στους διαδρόμους, «οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες σκακιστές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ κατά την διάρκεια της εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Η δήλωση Τραμπ και η απάντηση της Τεχεράνης

Απαντώντας στις επικρίσεις για το γεγονός ότι βρίσκεται εγκλωβισμένος στην κρίση που ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν στο τέλος του Φεβρουαρίου, ο Τραμπ δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Axios: «Θα τακτοποιηθεί. Ολα στο τέλος τακτοποιούνται. Είναι σαν παρτίδα σκάκι».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ελπίζετε ότι δεν θα λερωθείτε όταν παλεύετε με γουρούνια. Αλλωστε, μερικές φορές αυτό αποτελεί μέρος της μάχης που σας έχει επιβληθεί».

Διαύλοι επικοινωνίας και προϋποθέσεις

Επαναλαμβάνοντας στους δημοσιογράφους το μήνυμα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες από την ιρανική ηγεσία ο εκπρόσωπος είπε πως δεν υπάρχει σε εξέλιξη «απευθείας διαπραγμάτευση» με την Ουάσινγκτον, μόνο «ανταλλαγές μηνυμάτων» μέσω των μεσολαβητών και οι συνομιλίες μπορούν να επαναληφθούν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν τις παραβιάσεις του πρωτοκόλλου συμφωνίας.

Η προειδοποίηση για το Ορμούζ

Όσο αυτό συνεχίζεται, «δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ασφαλούς διεθνούς ναυσιπλοΐας», είπε. «Κατά κανόνα, όταν παρέχετε θαλάσσιες υπηρεσίες, λαμβάνετε αναγκαστικά κάτι σε αντάλλαγμα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ