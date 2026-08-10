Φωτιά στα Κοττέικα Ηλείας – Επιχερούν και 7 εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.