Φωτιά στα Κοττέικα Ηλείας – Επιχερούν και 7 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στα Κοττέικα Ηλείας, κινητοποιώντας 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, εθελοντές και 7 εναέρια μέσα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας.
  • Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές.
  • Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στα Κοττέικα Ηλείας.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

 

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