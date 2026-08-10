Φωτιά στη Γαστούνη Ηλείας – Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026 στην Γαστούνη Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026 στην Γαστούνη Ηλείας.
  • Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.
  • Από αέρος, 3 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενώ συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση  το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026 στην Γαστούνη Ηλείας.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη.

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

 

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