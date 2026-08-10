Φωτιά στη Γαστούνη Ηλείας – Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026 στην Γαστούνη Ηλείας.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη.
Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Γαστούνη #Ηλεία.
Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 5 οχήματα και 3 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026