Φωτιά στη Γαστούνη Ηλείας – Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026 στην Γαστούνη Ηλείας.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη.

Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.