Κεντρική Ευρώπη: Σε ιστορικά χαμηλά η στάθμη των ποταμών Ρήνου και Μπιστούλα – Αδύνατη η διέλευση με πλοία

Η συστηματική έλλειψη βροχοπτώσεων στην Κεντρική Ευρώπη έχει οδηγήσει τη στάθμη του Ρήνου και του Βιστούλα σε ιστορικά χαμηλά, καθιστώντας τους μη πλεύσιμους. Αυτό απειλεί να διακόψει τις εμπορικές μεταφορές και τα τουριστικά ταξίδια, με τον Ρήνο να αναμένεται να πέσει κάτω από τα 10 εκατοστά σε κρίσιμα σημεία.

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Διεθνή Νέα

ΡΗΝΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η συστηματική έλλειψη επαρκών βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια στην Κεντρική Ευρώπη έχουν ως συνέπεια τόσο ο Ρήνος όσο και ο Μπιστούλα να καταστούν μη πλεύσιμοι, καθότι η στάθμη τους είναι σε ιστορικά χαμηλά.
  • Η γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας προειδοποίησε ότι ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμος σε όλο το μήκος του στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο, καθώς «η εξέλιξη της στάθμης των υδάτων του Ρήνου δεν είναι καλός οιωνός».
  • Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στην Πολωνία, όπου η στάθμη υδάτων στον ποταμό Βιστούλα έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία, εμποδίζοντας τις εμπορικές μεταφορές.

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Η συστηματική έλλειψη επαρκών βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια στην Κεντρική Ευρώπη έχουν ως συνέπεια τόσο ο Ρήνος, ο μεγαλύτερος ποταμός της Γερμανίας, όσο και ο Μπιστούλα, ο μεγαλύτερος ποταμός της Πολωνίας να καταστούν μη πλεύσιμοι, καθότι η στάθμη τους είναι σε ιστορικά χαμηλά.

«Ο Ρήνος θα χωριστεί ουσιαστικά στα δύο» – Γιατί μπορεί να μην είναι πλεύσιμος

Ήδη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων, ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμος σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο, προειδοποίησε σήμερα η γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (BDB), ενώ η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Μπιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σήμερα σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (IMGW).

«Η εξέλιξη της στάθμης των υδάτων του Ρήνου δεν είναι καλός οιωνός», δήλωσε ο Γενς Σβάνεν, γενικός διευθυντής της Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας, στην εφημερίδα Rheinische Post. «Η έλλειψη βροχοπτώσεων σημαίνει ότι η στάθμη των υδάτων στο Κάουμπ, στη Ρηνανία – Παλατινάτο, μεταξύ Κόμπλεντς και Μάιντς (στη δυτική Γερμανία), ένα κρίσιμο σημείο για τη ναυσιπλοΐα και την οικονομία, αναμένεται να πέσει κάτω από τα 10 εκατοστά για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα», ανέφερε με αγωνία.

«Με τέτοια επίπεδα υδάτων, ο Ρήνος δεν θα είναι πλέον πλεύσιμος σε όλο του το μήκος και θα χωριστεί στα δύο, εμποδίζοντας τις εμπορικές μεταφορές και τα τουριστικά ταξίδια», εξήγησε ο Γενς Σβάνεν.

 

Σήμερα το πρωί, η στάθμη αναφοράς του νερού του Ρήνου στην τοποθεσία Κάουμπ ήταν 17 εκατοστά, που αντιστοιχεί σε βάθος πλοηγήσιμου καναλιού 130 εκατοστών, σύμφωνα με τον τοπικό σταθμό μέτρησης. Η προηγούμενη ελάχιστη στάθμη αναφοράς νερού στο Κάουμπ ήταν 25 εκατοστά το 2018, σύμφωνα με την γερμανική Αρχή Πλωτών Οδών (WSV).

Προς το παρόν, «η ποτάμια κυκλοφορία θα παραμείνει δυνατή μεταξύ των λιμένων ARA (Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Αμβέρσα) και της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας μέχρι την περιοχή της Κολωνίας, μέσω του Ρήνου και του δικτύου καναλιών της δυτικής Γερμανίας», τόνισε ο Γενς Σβάνεν. Πιο νότια, η ναυσιπλοΐα θα συνεχιστεί σε παραποτάμους όπως ο Νέκαρ, ο Μόζελ, ο Μάιν και το κανάλι Μάιν-Δούναβη.

Αντίστοιχο πρόβλημα υπάρχει και στην Πολωνία, όπου η στάθμη υδάτων στον ποταμό Βιστούλα έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία. «Αυτή τη στιγμή καταγράφουμε στάθμη υδάτων μόλις 102 εκατοστών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντάριους Βιτκόφσκι, υδρολόγος του Εθνικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου (IMGW).

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