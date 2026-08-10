«Ο Ρήνος θα χωριστεί ουσιαστικά στα δύο» – Γιατί μπορεί να μην είναι πλεύσιμος

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Η χαμηλή στάθμη των υδάτων στον ποταμό Ρήνο απειλεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη διακίνηση εμπορευμάτων, με τη γερμανική ομοσπονδιακή ένωση εσωτερικής ναυσιπλοΐας (BDB) να προειδοποιεί πως ένα κρίσιμο τμήμα του είναι πιθανό να καταστεί μη πλεύσιμο μέσα στην εβδομάδα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Ρήνος θα μπορούσε ουσιαστικά να «χωριστεί στα δύο», διακόπτοντας τη συνεχή πλωτή σύνδεση κατά μήκος ενός από τους σημαντικότερους εμπορικούς ποταμούς της Ευρώπης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BDB, Γενς Σβάνεν, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Rheinische Post ότι η στάθμη των υδάτων στον σταθμό μέτρησης του Κάουμπ αναμένεται να υποχωρήσει σε μονοψήφιο επίπεδο, για πρώτη φορά, εξαιτίας της παρατεταμένης έλλειψης βροχοπτώσεων.

Διαταράσσονται οι εμπορευματικές μεταφορές

Το Κάουμπ βρίσκεται νότια του Κόμπλεντς, σε ένα από τα πιο ρηχά και δύσκολα για τη ναυσιπλοΐα τμήματα του Μέσου Ρήνου. Η περιοχή αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη διέλευση εμπορικών πλοίων που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες φορτίων.

«Η εμπορική ναυτιλία δεν θα μπορεί πλέον να μεταφέρει εμπορεύματα στην περιοχή με τόσο χαμηλά επίπεδα νερού», προειδοποίησε ο Σβάνεν, επισημαίνοντας ότι ανάλογα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν και οι ημερήσιες εκδρομές και οι κρουαζιέρες.

Ο επικεφαλής της BDB υπογράμμισε ότι, εάν η στάθμη συνεχίσει να υποχωρεί, ο Ρήνος δεν θα είναι πλέον πλωτός σε όλο το μήκος του.

«Καταρχήν, ο Ρήνος δεν είναι πλέον πλεύσιμος σε όλο το μήκος του και έτσι χωρίστηκε στα δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να διαταράξει σημαντικά τις εμπορευματικές μεταφορές, καθώς ο Ρήνος αποτελεί βασική αρτηρία για τη μεταφορά πρώτων υλών, καυσίμων και βιομηχανικών προϊόντων στη Γερμανία και την ευρύτερη Ευρώπη.

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο

Σύμφωνα με τον Σβάνεν, η ναυσιπλοΐα θα μπορούσε να συνεχιστεί στο βόρειο τμήμα του Ρήνου, συνδέοντας τα μεγάλα λιμάνια του Άμστερνταμ, του Ρότερνταμ και της Αμβέρσας με τα λιμάνια του βόρειου γερμανικού Ρήνου και το δίκτυο καναλιών της δυτικής Γερμανίας.

Νοτιότερα, η μεταφορά εμπορευμάτων θα μπορούσε να συνεχιστεί μέσω παραποτάμων και εναλλακτικών πλωτών διαδρομών, μεταξύ άλλων μέσω των ποταμών Μάιν, Μοζέλα και Νέκαρ, καθώς και της διώρυγας Μάιν-Δούναβη.

Η κατάσταση έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση των γερμανικών αρχών. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, καθώς και η Κάτω Σαξονία, η Ρηνανία- Παλατινάτο και το Σάαρλαντ χαλάρωσαν τους περιορισμούς για την κυκλοφορία φορτηγών.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η μεταφορά εμπορευμάτων και να περιοριστούν τα προβλήματα και τα σημεία συμφόρησης που προκαλούνται από τη χαμηλή στάθμη των υδάτων σε ποτάμια, μεταξύ των οποίων και ο Ρήνος.