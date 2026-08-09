ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 1.296 φιάλες παράνομου φρέον – Η αξία του φορτίου και οι διαφυγόντες φόροι

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Στην κατάσχεση 1.296 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού, γνωστού ως φρέον, προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα τελωνεία Κήπων και Δοϊράνης.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις 7 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων των τελωνειακών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Εντοπίστηκαν 1.000 φιάλες κάτω από φορτίο γυψοσανίδων

Στο Τελωνείο Κήπων, οι ελεγκτές προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο φορτηγού οχήματος με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας και του ρυμουλκούμενού του, έπειτα από στοχευμένη ανάλυση κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι τελωνειακοί εντόπισαν 1.000 φιάλες ψυκτικού υγρού τύπου R404A, οι οποίες είχαν κρυφτεί κάτω από δηλωμένο φορτίο γυψοσανίδων.

Η εισαγωγή του συγκεκριμένου ψυκτικού υγρού στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η συνολική αξία του φορτίου ανέρχεται σε 884.400 ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζονται σε 283.538,64 ευρώ.

Άλλες 296 φιάλες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη

Την ίδια ημέρα, τα ξημερώματα, οι τελωνειακοί ελεγκτές εντόπισαν ακόμη μία ποσότητα παράνομου ψυκτικού υγρού στο Τελωνείο Δοϊράνης.

Κατά τον έλεγχο κενού εμπορευματοκιβωτίου που προερχόταν από τη Βόρεια Μακεδονία, οι ελεγκτές εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη ακόμη 296 φιάλες ψυκτικού υγρού τύπου R134a.

Για τη συγκεκριμένη ποσότητα καταλογίστηκαν δασμοί και φόροι ύψους 55.000 ευρώ.

Οι τελωνειακές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του συνόλου των παράνομων εμπορευμάτων. Για τις δύο υποθέσεις εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.