Το προφίλ των τουριστών που κάνουν διακοπές χλιδής στην Ελλάδα – Οι βίλες των 168.000 ευρώ την εβδομάδα και οι περιοχές στην κορυφή των προτιμήσεων

Σε μια περίοδο όπου η έννοια των θερινών διακοπών επαναπροσδιορίζεται για πολλά ελληνικά νοικοκυριά, με τον προϋπολογισμό τους συχνά να επιβάλλει τον περιορισμό ή ακόμη και την αναβολή των θερινών αποδράσεων, ο τομέας της φιλοξενίας στην Ελλάδα φαίνεται να κινείται σε δύο διαφορετικές ταχύτητες.

Στην αντίπερα όχθη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο εγχώριος τουρισμός υπερπολυτελείας συνεχίζει την ανοδική του πορεία, προσελκύοντας ταξιδιώτες υψηλού εισοδηματικού προφίλ από κάθε γωνιά του πλανήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά την περίοδο της τουριστικής αιχμής, οι τιμές μίσθωσης για τις πλέον πολυτελείς κατοικίες και βίλες της χώρας διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 24.000 ευρώ ημερησίως.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από διεθνείς και εγχώριες πλατφόρμες μίσθωσης, καθώς και τη σχετική ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, τα ζητούμενα μισθώματα για τον μήνα Αύγουστο καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές, οι οποίες υπολογίζονται στη βάση σταθερού εβδομαδιαίου συντελεστή επταπλάσιου της ημερήσιας χρέωσης.

«Πρωταθλήτρια» η Μύκονος

Στην κορυφή των τιμών τοποθετείται η Μύκονος και ειδικότερα η περιοχή της Ψαρούς, όπου βίλα εμβαδού 1.250 τ.μ., με 10 υπνοδωμάτια και δυνατότητα φιλοξενίας 20 ατόμων, εκμισθώνεται προς 24.000 ευρώ την ημέρα (168.000 ευρώ την εβδομάδα).

Η συγκεκριμένη ιδιοκτησία διαθέτει δύο πισίνες, ελικοδρόμιο, γυμναστήριο, spa, 24ωρη φύλαξη, καθώς και υπηρεσίες προσωπικού σεφ, butler και θυρωρό. Στον Άγιο Λάζαρο Μυκόνου, ακίνητο 540 τ.μ. με 8 υπνοδωμάτια (16 άτομα) και υπαίθριο κινηματογράφο καταγράφει ημερήσιο μίσθωμα 8.125 ευρώ (56.875 ευρώ την εβδομάδα), ενώ στον Άγιο Στέφανο Μυκόνου κατοικία 450 τ.μ. με 6 υπνοδωμάτια (12 άτομα) και θερμαινόμενη πισίνα διατίθεται προς 4.500 ευρώ την ημέρα (31.500 ευρώ την εβδομάδα), αποτελώντας τη χαμηλότερη τιμή της κατηγορίας στο νησί.

Υψηλές μισθώσεις καταγράφονται και σε άλλους νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς. Στην Πάρο, κατοικία 650 τ.μ. (7 υπνοδωμάτια, 14 άτομα) διαμορφώνεται στα 8.500 ευρώ ημερησίως (59.500 ευρώ την εβδομάδα) περιλαμβάνοντας σεφ και butler. Στη Σαντορίνη, ακίνητο 580 τ.μ. (6 υπνοδωμάτια, 12 άτομα) με θερμαινόμενη πισίνα και κάβα κρασιών ανέρχεται στα 7.500 ευρώ την ημέρα (52.500 ευρώ την εβδομάδα). Στην Κέρκυρα, βίλα 850 τ.μ. (8 υπνοδωμάτια, 16 άτομα) με γήπεδο τένις και spa κοστολογείται στα 7.000 ευρώ την ημέρα (49.000 ευρώ την εβδομάδα). Παράλληλα, στο Πόρτο Χέλι (720 τ.μ. με ιδιωτική παραλία) και την Κεφαλονιά (700 τ.μ.) η ημερήσια τιμή ανέρχεται σε 6.000 ευρώ (42.000 ευρώ την εβδομάδα), ενώ στις Σπέτσες (600 τ.μ.) και τη Χαλκιδική (500 τ.μ. με παραθαλάσσια πισίνα) το κόστος διαμορφώνεται στα 5.500 ευρώ την ημέρα (38.500 ευρώ την εβδομάδα). Στο σύνολο σχεδόν των καταχωρίσεων κυριαρχούν οι πισίνες υπερχείλισης (Infinity Pools).



Αναλύοντας το προφίλ των επισκεπτών που επιλέγουν τις εν λόγω υποδομές προκύπτει ένα κοινό ηλικίας 35 έως 65 ετών, υψηλής εισοδηματικής στάθμης και αυξημένης επαγγελματικής ευθύνης, όπως επιχειρηματίες, επενδυτές, διευθύνοντες σύμβουλοι, στελέχη επενδυτικών κεφαλαίων και αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Η προέλευσή τους εστιάζεται σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Σκανδιναβικές χώρες και τα κράτη του Περσικού Κόλπου.

Η τυπική διάρκεια διαμονής κυμαίνεται από 7 έως 14 ημέρες, με τις ομάδες επισκεπτών να αριθμούν από 8 έως 20 άτομα, αποτελούμενες κυρίως από οικογένειες ή πολυμερείς παρέες. Βασικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης πελατείας συνιστούν η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, με αιχμή τον ιδιωτικό σεφ, τον προσωπικό butler, την 24ωρη ασφάλεια, τις εγκαταστάσεις ευεξίας και την πρόσβαση σε αποκλειστικές υποδομές.

Πηγή: ΕΡΤ