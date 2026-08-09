Αυξημένο το κόστος στις οργανωμένες παραλίες – Πόσα χρήματα χρειάζεται μία οικογένεια

Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας το κόστος δυσβάσταχτο, ιδιαίτερα για τις οικογένειες. Μία τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί να καταβάλλει έως και 122 ευρώ για μία ημέρα, με πολλούς πολίτες να αδυνατούν να καλύψουν αυτά τα έξοδα. Ωστόσο, ορισμένοι επιλέγουν τις οργανωμένες παραλίες για λόγους αυξημένης ασφάλειας, πέραν των ανέσεων.

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Oικονομία

ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες έχουν αυξηθεί, με το κόστος να είναι δυσβάσταχτο, ειδικά για τις οικογένειες.
  • Σύμφωνα με το Mega, δύο γονείς με δύο παιδιά θα πληρώσουν έως και 122 ευρώ για μία ημέρα σε οργανωμένη παραλία.
  • Πολλοί πολίτες επιλέγουν την λύση του τάπερ με φαγητά από το σπίτι, αν και άλλοι προτιμούν τις οργανωμένες παραλίες για τη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Βαθιά το χέρι στην τσέπη πρέπει να βάλουν οι πολίτες που θέλουν να απολαύσουν λίγες ώρες ξεγνοιασιάς, σε μία οργανωμένη παραλία.

Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες έχουν αυξηθεί, με το κόστος να είναι δυσβάσταχτο, ειδικά για τις οικογένειες.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το Mega, δύο γονείς με δύο παιδιά, σε μία οργανωμένη παραλία, θα χρειαστεί να καταβάλλουν 20 έως 30 ευρώ για την είσοδο, 30 ευρώ για ένα σετ ξαπλώστρες, 12 ευρώ για καφέδες και 10 ευρώ για χυμούς, 30 ευρώ για δύο πίτσες ή κλαμπ σάντουιτς, 10 ευρώ για δύο παγωτά. Συνολικά, δηλαδή θα πληρώσουν έως και 122 ευρώ.

Πολλοί είναι οι πολίτες που αδυνατούν να ξοδέψουν τόσα χρήματα για να περάσουν την ημέρα στην παραλία κι έτσι επιλέγουν την λύση του τάπερ με φαγητά από το σπίτι.

Ωστόσο, οι πολίτες που «ψηφίζουν» οργανωμένη παραλία, επικαλούνται κι άλλους λόγους, πέραν από τις ανέσεις, όπως είναι αυτός της μεγαλύτερης ασφάλειας.

 

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