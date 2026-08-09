Αυξημένο το κόστος στις οργανωμένες παραλίες – Πόσα χρήματα χρειάζεται μία οικογένεια

Βαθιά το χέρι στην τσέπη πρέπει να βάλουν οι πολίτες που θέλουν να απολαύσουν λίγες ώρες ξεγνοιασιάς, σε μία οργανωμένη παραλία.

Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες έχουν αυξηθεί, με το κόστος να είναι δυσβάσταχτο, ειδικά για τις οικογένειες.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το Mega, δύο γονείς με δύο παιδιά, σε μία οργανωμένη παραλία, θα χρειαστεί να καταβάλλουν 20 έως 30 ευρώ για την είσοδο, 30 ευρώ για ένα σετ ξαπλώστρες, 12 ευρώ για καφέδες και 10 ευρώ για χυμούς, 30 ευρώ για δύο πίτσες ή κλαμπ σάντουιτς, 10 ευρώ για δύο παγωτά. Συνολικά, δηλαδή θα πληρώσουν έως και 122 ευρώ.

Πολλοί είναι οι πολίτες που αδυνατούν να ξοδέψουν τόσα χρήματα για να περάσουν την ημέρα στην παραλία κι έτσι επιλέγουν την λύση του τάπερ με φαγητά από το σπίτι.

Ωστόσο, οι πολίτες που «ψηφίζουν» οργανωμένη παραλία, επικαλούνται κι άλλους λόγους, πέραν από τις ανέσεις, όπως είναι αυτός της μεγαλύτερης ασφάλειας.