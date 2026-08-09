Άρτα: Απολογούνται ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ για την φωτιά στο ΚΥΤ Αράχθου

Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Κυριακή, ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ Άρτας, στο πλαίσιο της κατεπείγουσας εισαγγελική έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την έκρηξη σε μετασχηματιστή και την πρόκληση πυρκαγιάς στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου στη Γραμμενίτσα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σήμερα στον ανακριτή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο ΕΡΤnews στις 24 Ιουλίου είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό, με αποτέλεσμα να προκληθούν και τότε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Το βάρος της έρευνας έχει δοθεί στη συλλογή στοιχείων από τον χώρο της εγκατάστασης, στις τεχνικές εκθέσεις και στις καταθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια των εκρήξεων

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια, αλλά και τις συνθήκες που οδήγησαν στις εκρήξεις και στη φωτιά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης.

Το περιστατικό στο ΚΥΤ Αράχθου είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας. Οι φλόγες επεκτάθηκαν παράλληλα σε γειτονική έκταση, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν στη συνέχεια να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.