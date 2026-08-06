Άρτα: Συνελήφθησαν δύο στελέχη ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ έπειτα από έκρηξη σε μετασχηματιστή

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Δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στον χώρο της εγκατάστασης.

Με εντολή της Εισαγγελίας κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος τριών στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα του διευθυντή της υπηρεσίας Άρτας, του τεχνικού ασφαλείας του υποσταθμού και του υπεύθυνου συντήρησης.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο πρώτων, ενώ ο υπεύθυνος συντήρησης δεν εντοπίστηκε, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε άδεια.

Η ισχυρή έκρηξη στον μετασχηματιστή προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας, ενώ ακολούθησαν δύο μικρές εστίες πυρκαγιάς εντός του χώρου του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης.

Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.