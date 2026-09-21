Σαν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ειρήνης.

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.

Ημέρα Μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη.

Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ.

Γεγονότα

1943: Αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις Γερμανικές Αρχές της Κεφαλλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά, θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 1944: Η 3η Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται, και υψώνει την Ελληνική Σημαία. 1951: Αξιωματικοί της Ε.Β.Α περιεργάζονται ένα από τα πρώτα Τ-33Α που μόλις έφθασαν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας

Η Ελληνική Αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριωθούμενα, δύο Lockheed T-33. 1964: Ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκιση ανώτατων στελεχών της Χωροφυλακής, με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971: Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 1973: Η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της αυστριακής Γκράτσερ για την α’ φάση του Κυπέλλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση.



Γεννήσεις

1934: Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. (Θάν. 7/11/2016).

Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. (Θάν. 7/11/2016). 1936: Νίκος Πουλαντζάς, μαρξιστής διανοούμενος. (Θάν. 3/10/1979).

Νίκος Πουλαντζάς, μαρξιστής διανοούμενος. (Θάν. 3/10/1979). 1950: Μπιλ Μάρεϊ, Αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι