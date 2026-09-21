Κάπνισμα και μοναξιά: Νέα μελέτη αποκαλύπτει μια απρόσμενη σύνδεση

Το κάπνισμα συνδέεται εδώ και χρόνια με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική υγεία. Νέα μελέτη, ωστόσο, δείχνει ότι οι συνέπειές του ενδέχεται να επεκτείνονται και στην κοινωνική ευεξία. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι από 15 ευρωπαϊκές χώρες, διαπίστωσε ότι οι καπνιστές ανέφεραν εντονότερα αισθήματα μοναξιάς, καθώς και μεγαλύτερη αύξηση της κοινωνικής απομόνωσης με την πάροδο του χρόνου.

Το κάπνισμα μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα μοναξιάς, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το κάπνισμα δεν επιβαρύνει μόνο τη σωματική υγεία. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, μπορεί να επηρεάζει και την κοινωνική μας ζωή, εντείνοντας το αίσθημα μοναξιάς.

Ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 50.000 ανθρώπους σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν στην Έρευνα για την Υγεία και τη Γήρανση στην Ευρώπη (SHARE). Για την αξιολόγηση της μοναξιάς χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα UCLA, η οποία αξιολογεί συναισθήματα όπως η έλλειψη συντροφικότητας, το αίσθημα περιθωριοποίησης και η απομόνωση από τους άλλους.

Οι ερευνητές συνέκριναν τα επίπεδα μοναξιάς μεταξύ συστηματικών καπνιστών και μη καπνιστών, παρακολουθώντας τους συμμετέχοντες και επαναξιολογώντας τα δεδομένα τους δύο χρόνια αργότερα. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 67 έτη, ενώ κατά την έναρξη της μελέτης το 22% δήλωσε ότι κάπνιζε.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι ενεργοί καπνιστές ανέφεραν εντονότερο αίσθημα μοναξιάς σε σχέση με τους μη καπνιστές, ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση παραγόντων όπως η ηλικία, το φύλο και τα αρχικά επίπεδα μοναξιάς. Παράλληλα, μέσα στα δύο χρόνια παρακολούθησης, οι καπνιστές παρουσίασαν μεγαλύτερη επιδείνωση στο αίσθημα μοναξιάς.

«Το κάπνισμα δεν είναι κοινωνική συνήθεια»

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Dr. Keir Philip, κλινικό λέκτορα αναπνευστικής ιατρικής στο Imperial College του Λονδίνου, τα ευρήματα αυτά καταρρίπτουν τον μύθο ότι το κάπνισμα αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα. «Το κάπνισμα δεν αποτελεί κοινωνική δραστηριότητα. Τα ευρήματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι συνδέεται με μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση και εντονότερο αίσθημα μοναξιάς», υπογράμμισε ο ίδιος.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι οι παθήσεις που συνδέονται με το κάπνισμα μπορεί να περιορίζουν σταδιακά την κινητικότητα, δυσκολεύοντας την ενεργή συμμετοχή ενός ατόμου σε κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

«Ένας ακόμη παράγοντας που ενδέχεται να εξηγεί το φαινόμενο είναι οι κοινωνικοί κανόνες που έχουν διαμορφωθεί γύρω από το κάπνισμα», πρόσθεσε ο Dr. Philip. «Η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, αλλά και οι άτυποι περιορισμοί που ισχύουν σε πολλές κατοικίες, μπορεί να καθιστούν ορισμένους χώρους λιγότερο προσβάσιμους ή ελκυστικούς για τους καπνιστές, περιορίζοντας έτσι τις ευκαιρίες τους για κοινωνική επαφή».

Επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική υγεία

Ο Dr. Philip τόνισε επίσης ότι τα ευρήματα δείχνουν πως οι συνέπειες του καπνίσματος δεν περιορίζονται στους γνωστούς κινδύνους για τη σωματική υγεία. «Το κάπνισμα συνδέεται με αυξημένο αίσθημα μοναξιάς στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την ψυχοκοινωνική υγεία, πέρα από τις σωματικές επιπτώσεις», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, τα συγκεκριμένα ευρήματα έρχονται να ενισχύσουν προηγούμενες μελέτες, υποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη σχέση εμφανίζεται με συνέπεια σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ερευνητές, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει πως το κάπνισμα προκαλεί άμεσα τη μοναξιά. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματά της προστίθενται σε ένα ευρύτερο σώμα επιστημονικών ερευνών που έχει καταγράψει συσχέτιση μεταξύ του καπνίσματος, της κοινωνικής απομόνωσης και του αισθήματος μοναξιάς.