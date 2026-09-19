Μεσημεριανός ύπνος: Αυτή είναι η χειρότερη ώρα για να κοιμηθείτε μέσα στη μέρα, σύμφωνα με ειδικό

Ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος μπορεί να προσφέρει πολύτιμη ενέργεια, να βελτιώσει τη διάθεση και να ενισχύσει την εγρήγορση για το υπόλοιπο της ημέρας. Όμως, δεν είναι μόνο η διάρκεια του ύπνου που έχει σημασία, αλλά και η ώρα που επιλέγετε να κοιμηθείτε. Ειδικός στον ύπνο επισημαίνει ποια ώρα της ημέρας είναι προτιμότερο να αποφεύγετε τον μεσημεριανό ύπνο, καθώς μπορεί να διαταράξει τον βραδινό σας ύπνο.

Η χειρότερη ώρα της ημέρας για μεσημεριανό ύπνο, σύμφωνα με ειδικό

Ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος μπορεί να είναι μια απολύτως υγιεινή συνήθεια, η οποία σας βοηθάει να αποκτήσετε περισσότερη ενέργεια και διαύγεια. Η εξασφάλιση επαρκούς ξεκούρασης είναι απαραίτητη για την παροχή της ενέργειας που χρειάζεται το σώμα και ο εγκέφαλός σας για να λειτουργούν στο μέγιστο.

Εάν δεν κοιμάστε αρκετά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο μεσημεριανός ύπνος είναι μια λύση για να αναπληρώσετε τις χαμένες ώρες ύπνου. Ωστόσο, αν πρόκειται να κοιμηθείτε μέσα στη μέρα, θα πρέπει να επιλέξετε στρατηγικά την ώρα που θα ξαπλώσετε για ύπνο. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι ο ύπνος σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας μπορεί να μην είναι η καλύτερη ιδέα και να φέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Η ειδικός ύπνου και νευροεπιστήμονας Chelsie Rohrscheib, Ph.D. εξηγεί γιατί η χειρότερη ώρα για μεσημεριανό ύπνο είναι μετά τις 4 το απόγευμα.

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε τον ύπνο μετά τις 4 μ.μ.

Μπορεί να αναζητάτε απεγνωσμένα λίγο ύπνο μόλις το ρολόι δείξει 4 ή 5 το απόγευμα, αλλά αυτό δεν είναι καλή ιδέα, εξηγεί η Rohrscheib. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ύπνος αργά το απόγευμα μπορεί να διαταράξει τον φυσικό κιρκάδιο ρυθμό του σώματός σας εμποδίζοντας τον ποιοτικό νυχτερινό ύπνο.

Όσο είστε ξύπνιοι, συσσωρεύετε ένα «χρέος ύπνου» που πρέπει να εξοφληθεί κατά τις κανονικές ώρες του νυχτερινού σας ύπνου, εξηγεί η ειδικός. «Ο εγκέφαλός σας παρακολουθεί συνεχώς πόσο ύπνο χρειάζεστε για την αποκατάσταση και όλες τις άλλες βιολογικές διεργασίες που επιτελεί ο ύπνος. Όταν κοιμάστε αργά μέσα στην ημέρα, εξοφλείτε ένα μέρος αυτού του χρέους νωρίτερα, γεγονός που μπορεί να εξαπατήσει τον εγκέφαλο κάνοντάς τον να πιστέψει ότι δεν χρειάζεται πλέον ύπνο. Αυτό οδηγεί σε δυσκολία τόσο στην έλευση όσο και στη διατήρηση του ύπνου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας».

Η καλύτερη ώρα για μεσημεριανό ύπνο: Πότε και πόσο πρέπει να κοιμάστε

Πότε είναι η ιδανική στιγμή για έναν αναζωογονητικό ύπνο μέσα στη μέρα; Αν θέλετε να κάνετε έναν σύντομο ύπνο, προσπαθήστε να τον προγραμματίσετε στο διάστημα μεταξύ 12:00 και 14:00, συμβουλεύει η Rohrscheib. Αυτό είναι το διάστημα που οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν τη λεγόμενη «μεσημεριανή ατονία», μια προσωρινή πτώση της εγρήγορσης που καθορίζεται από τον κιρκάδιο ρυθμό του οργανισμού.

«Ένας σύντομος ύπνος διάρκειας 20 έως 30 λεπτών (power nap) σε αυτό το χρονικό παράθυρο μπορεί να αποκαταστήσει την ενέργεια και την εγρήγορσή σας, χωρίς να μειώσει σημαντικά την ανάγκη του σώματος για νυχτερινό ύπνο», εξηγεί η Rohrscheib.

Τι πρέπει να προσέξετε με τον μεσημεριανό ύπνο

Προτιμήστε έναν σύντομο μεσημεριανό ύπνο : «Προτιμήστε σύντομους ύπνους που επιτρέπουν στον εγκέφαλο να παραμείνει σε στάδιο ελαφρού ύπνου», συμβουλεύει η Rohrscheib. Στοχεύστε στα 20 με 30 λεπτά ή και λιγότερο.

: «Προτιμήστε σύντομους ύπνους που επιτρέπουν στον εγκέφαλο να παραμείνει σε στάδιο ελαφρού ύπνου», συμβουλεύει η Rohrscheib. Στοχεύστε στα 20 με 30 λεπτά ή και λιγότερο. Επισκεφθείτε έναν ειδικό : Αν νιώθετε την ανάγκη να κοιμάστε κάθε μέρα ή αισθάνεστε κούραση ακόμα κι αν συμπληρώνετε αρκετές ώρες ύπνου, είναι καλός λόγος να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. «Η καθημερινή ανάγκη για ύπνο πιθανότατα υποδηλώνει ότι ο νυχτερινός σας ύπνος δεν είναι επαρκής σε διάρκεια ή ποιότητα», σημειώνει η ειδικός.

: Αν νιώθετε την ανάγκη να κοιμάστε κάθε μέρα ή αισθάνεστε κούραση ακόμα κι αν συμπληρώνετε αρκετές ώρες ύπνου, είναι καλός λόγος να συμβουλευτείτε έναν γιατρό. «Η καθημερινή ανάγκη για ύπνο πιθανότατα υποδηλώνει ότι ο νυχτερινός σας ύπνος δεν είναι επαρκής σε διάρκεια ή ποιότητα», σημειώνει η ειδικός. Αναγνωρίστε τα προειδοποιητικά σημάδια : Δώστε προσοχή σε ενδείξεις ότι ο μεσημεριανός ύπνος επηρεάζει τη νύχτα σας. «Αν δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε το βράδυ, αν ξυπνάτε συχνά ή πολύ νωρίς το πρωί, ή αν παρατηρείτε ότι ο ύπνος σας είναι πιο ελαφρύς και ανήσυχος, ενδέχεται ο μεσημεριανός ύπνος να δημιουργεί πρόβλημα», αναφέρει η Rohrscheib.

: Δώστε προσοχή σε ενδείξεις ότι ο μεσημεριανός ύπνος επηρεάζει τη νύχτα σας. «Αν δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε το βράδυ, αν ξυπνάτε συχνά ή πολύ νωρίς το πρωί, ή αν παρατηρείτε ότι ο ύπνος σας είναι πιο ελαφρύς και ανήσυχος, ενδέχεται ο μεσημεριανός ύπνος να δημιουργεί πρόβλημα», αναφέρει η Rohrscheib. Κρατήστε ημερολόγιο ύπνου: Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε διαταραχές ύπνου, ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να σας ζητήσει να καταγράφετε τις συνήθειές σας σε ένα ημερολόγιο ύπνου (ώρες που κοιμάστε, πότε ξυπνάτε και πότε κάνετε διάλειμμα για ύπνο). Αυτό παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τα αίτια του προβλήματος.

Μεσημεριανός ύπνος: Η ώρα που πρέπει να αποφεύγετε και η ιδανική διάρκεια

Ο μεσημεριανός ύπνος μπορεί να προσφέρει πραγματική αναζωογόνηση, αρκεί να επιλέξετε τη σωστή ώρα. Ο ύπνος μετά τις 16:00 το απόγευμα μπορεί να διαταράξει τον νυχτερινό ύπνο, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο εξάρτησης από τον μεσημεριανό ύπνο για την αναπλήρωση του χαμένου χρόνου.

Αν σας αρέσει να κοιμάστε μέσα στη μέρα, φροντίστε να το κάνετε μεταξύ 12:00 και 14:00 και να κρατάτε τη διάρκειά του σύντομη — ιδανικά 20 έως 30 λεπτά. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, η καλύτερη επιλογή είναι να συμβουλευτείτε έναν ειδικό ύπνου ή τον γιατρό σας.