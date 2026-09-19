Βριλήσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συνομήλικό του – Συνελήφθη ο δράστης, νοσηλεύεται με ρήξη νεφρού το θύμα

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18/9), αυτή τη φορά στα Βριλήσσια, όπου ένας 14χρονος συνελήφθη καθώς φέρεται πως χτύπησε άγρια και τραυμάτισε συνομήλικό του.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα, μόλις 14 ετών, νοσηλεύεται με ρήξη νεφρού σε ιδιωτικό νοσοκομείο στα βόρεια προάστια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο 14χρονος κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του.

Ο θύτης φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Συνελήφθη ο δράστης

Ο πατέρας του 14χρονου έκανε καταγγελία το πρωί του Σαββάτου (19/9) στην Αστυνομία και οι άνδρες της Ασφάλειας Βριλησσίων προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου δράστη έξω από το σπίτι, καθώς και της μητέρας του.

Η μητέρα του στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο την Κυριακή.

Ο ανήλικος δράστης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποδέχτηκε τις πράξεις του και δήλωσε μετανιωμένος, ζητώντας συγγνώμη από τον συμμαθητή του, αλλά και από τους γονείς του.