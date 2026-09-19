Premier League: Κωστούλας -Τζόλης 3-0 – Έπιασε πέναλτι ο Τζολάκης, αλλά ηττήθηκε η Χαλ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μπάμπης Κωστούλας πρωταγωνίστησε στην Premier League, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ στη νίκη της Μπράιτον επί της Άρσεναλ με 3-0, ενώ ο Κωνσταντίνος Τζολάκης απέκρουσε πέναλτι στην ήττα της Χαλ από τη Νιούκαστλ με 2-1.

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Κωστούλας, Τζόλης
πηγή :AP Photo/Kin Cheung
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ασταμάτητος ο Μπάμπης Κωστούλας στην Αγγλία, ο 19χρονος επιθετικός σκόραρε και έδωσε ασίστ στη μεγάλη νίκη της Μπράιτον με 3-0 κόντρα στην Άρσεναλ, φτάνοντας τα πέντε γκολ και τις τέσσερις ασίστ στη σεζόν.
  • Παρά την ήττα της Χαλ από τη Νιούκαστλ με 2-1, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης εντυπωσίασε ξανά, αποκρούοντας εντυπωσιακά πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.
  • Μεγάλωσε η αγωνιστική κρίση στην Τότεναμ, η οποία έμεινε για ακόμη μια αγωνιστική χωρίς νίκη, γνωρίζοντας την οδυνηρή ήττα με 3-2 από την Άστον Βίλα μέσα στην έδρα της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ασταμάτητος είναι φέτος ο Μπάμπης Κωστούλας στην Αγγλία, με τον 19χρονο επιθετικό να σκοράρει σε ακόμη ένα ματς των «Γλάρων», στη μεγάλη νίκη με 3-0 κόντρα στην Άρσεναλ με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή (45′), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Premier League, ενώ έδωσε και την ασίστ στον Γκρος στο 31ο λεπτό.

Ο νεαρός επιθετικός διέλυσε την άμυνα των πρωταθλητών Αγγλίας, που είχαν δεχθεί μέχρι σήμερα μόλις ένα γκολ, και οδήγησε την ομάδα του στη μεγάλη νίκη στο «Αμεξ» με 3-0, υποχρεώνοντας την ομάδα του Λονδίνου στην πρώτη φετινή ήττα της.

Έτσι, ο Κωστούλας έφτασε τα πέντε γκολ και τις τέσσερις ασίστ σε εννιά εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις, ήδη στη σεζόν! Για τους «κανονιέρηδες» ο Χρήστος Τζόλης ήταν ξανά στο βασικό σχήμα και αντικαταστάθηκε στο 73ο λεπτό από τον Εζε.

Η ασίστ του Κωστούλα

 

Το γκολ του Κωστούλα

Στο μεταξύ η Χαλ υπέστη την πρώτη φετινή ήττα της στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» από τη Νιούκαστλ με 2-1, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να εντυπωσιάζει και πάλι. Ο Ελληνας διεθνής τερματοφύλακας με εντυπωσιακό τρόπο απέκρουσε το πέναλτι του Γουισά στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Χρήστος Μουζακίτης ήταν εκτός αποστολής για τη Χαλ.

 

Νωρίτερα, μεγάλωσε η αγωνιστική κρίση στην Τότεναμ και η δυσαρέσκεια των φιλάθλων και της διοίκησης της, καθώς έμεινε για μια ακόμη αγωνιστική χωρίς νίκη, γνωρίζοντας την οδυνηρή -για τον Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι- ήττα με 3-2 από την Αστον Βίλα μέσα στην έδρα της.

Η ομάδα του Μπέργμιγχαμ, που κι αυτή ξεκίνησε άσχημα τη σεζόν, πέτυχε την πρώτη της νίκη και τελικά εύκολα. Στο πρώτο ημίχρονο οι «Σπερς» είχαν καλή απόδοση, έχασαν ευκαιρίες, αλλά προδώθηκαν ξανά από την άμυνα τους και στις καθυστερήσεις ο Μανζάμπι άνοιξε το σκορ, με το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Στην επανάληψη η ομάδα του Μπέρμιγχαμ ήλεγξε απόλυτα το ματς και σφράγισε τη μεγάλη νίκη με τα γκολ των Τζάκσον (67′) και Μπουεντία (73′). Το μόνο παρήγορο για την ομάδα του Λονδίνου είναι το γεγονός πως ο Κόνορ Γκάλαχερ πέτυχε, μετά από τέσσερις αγωνιστικές, το πρώτο γκολ της σεζόν, στο 86ο λεπτό και ο Φαν Χέκε διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0 (61′ Άντονι, 83′ Τιάγκο, 90’+5′ Καρβάλιο)

Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3 (86′ Γκάλαχερ-, 90’+ Φαν Χέκε45+ Μανζάμπι, 67′ Τζάκσον, 73′ Μπουεντία)

Μπράιτον-Άρσεναλ 3-0 (31′ Γκρος, 45′ Κωστούλας, 57′ Αντρές)

Έβερτον-Ίπσουιτς 1-0 (11′ Μπάρι)

Νιούκαστλ-Χαλ 2-1 (3′ Γουίλοκ, 7′ Χολ-67′ Τσο)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 19/9

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 20/9

Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 20/9

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 20/9

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 20/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Άρσεναλ 12 -5αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 12

Μπράιτον 10 -5αγ.

Μπρέντφορντ 9 -5αγ.

Έβερτον 9 -5αγ.

Λιντς 8

Νιούκαστλ 8 -5αγ.

Χαλ 8 -5αγ.

Τσέλσι 7 -5αγ.

Λίβερπουλ 6

Ίπσουιτς 6 -5αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μάντσεστερ Γ. 4

Σάντερλαντ 4

Άστον Βίλα 4 -5αγ.

Μπόρνμουθ 3

Κρίσταλ Πάλας 3

Τότεναμ 2 -5αγ.

Φούλαμ 1

Κόβεντρι 0

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