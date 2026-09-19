Η «κόλλα» στο εσωτερικό των πρωτονίων ίσως κρύβει το μυστικό της ταυτότητας της ύλης

Τι είναι αυτό που καθορίζει την ίδια την ταυτότητα της ύλης γύρω μας; Για δεκαετίες, τα σχολικά βιβλία φυσικής μάς δίδασκαν ότι η απάντηση κρύβεται στα κουάρκ, τα θεμελιώδη σωματίδια που δομούν τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Ωστόσο, μια νέα, ανατρεπτική ανακάλυψη έρχεται να στρέψει το βλέμμα των επιστημόνων σε έναν άγνωστο μέχρι σήμερα «αόρατο αρχιτέκτονα», κρυμμένο στα βαθύτερα στρώματα του υποατομικού κόσμου.

Ένας κρυφός κόμβος γλουονίων σε σχήμα Υ στο εσωτερικό των πρωτονίων ενδέχεται να φέρει μία από τις πιο θεμελιώδεις ιδιότητες της ύλης, αμφισβητώντας μια επιστημονική παραδοχή δεκαετιών που θεωρούνταν δεδομένη στα σχολικά βιβλία.

Νέα ευρήματα από τον ανιχνευτή STAR στον Σχετικιστικό Επιταχυντή Βαρέων Ιόντων (RHIC) υποδηλώνουν ότι τα γλουόνια –τα σωματίδια που λειτουργούν σαν «κόλλα» ανάμεσα στα κουάρκ στο εσωτερικό των πρωτονίων– ενδέχεται να διαδραματίζουν πολύ σημαντικότερο ρόλο στη διατήρηση του βαρυονικού αριθμού απ’ ό,τι πίστευαν κάποτε οι επιστήμονες.

Ο βαρυονικός αριθμός αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της κβαντικής ταυτότητας ενός σωματιδίου.

Τα αποτελέσματα προέρχονται από συγκρούσεις σωματιδίων υψηλής ενέργειας στον RHIC, μια ερευνητική εγκατάσταση πυρηνικής φυσικής του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) που λειτούργησε στο Εθνικό Εργαστήριο Brookhaven από το 2000 έως τις αρχές του 2026.

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, υποδεικνύει ότι ο βαρυονικός αριθμός ενδέχεται να μεταφέρεται από έναν «κόμβο» γλουονίων σε σχήμα Υ, ο οποίος συνδέει τα τρία κύρια κουάρκ του πρωτονίου. Εάν επιβεβαιωθεί, το αποτέλεσμα αυτό θα αμφισβητήσει τη μακροχρόνια παραδοχή ότι ο βαρυονικός αριθμός μεταφέρεται αποκλειστικά από αυτά τα τρία κουάρκ.

«Παραδοσιακά, οι επιστήμονες υπέθεταν ότι καθένα από τα τρία κύρια κουάρκ “σθένους” στο εσωτερικό ενός πρωτονίου ή νετρονίου φέρει το ένα τρίτο του βαρυονικού αριθμού», δήλωσε ο Τζάνγκμπου Σου (Zhangbu Xu), καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κεντ Στέιτ με παράλληλη ανάθεση στο Εργαστήριο Brookhaven.

Η «ξεχασμένη» θεωρία που δικαιώνεται μετά από δεκαετίες

Οι φυσικοί πρότειναν για πρώτη φορά τον «κόμβο βαρυονίων», γνωστό και ως κόμβο γλουονίων, τη δεκαετία του 1970 ως έναν τρόπο για να περιγράψουν πώς τα γλουόνια συνδέουν τα κουάρκ σθένους στο εσωτερικό των πρωτονίων.

Στη συνέχεια, το 1996, τέσσερα χρόνια πριν ξεκινήσει η λειτουργία του RHIC, ο θεωρητικός φυσικός Ντμίτρι Χαρζέεφ (Dmitri Kharzeev) από το Πανεπιστήμιο Στόνι Μπρουκ και το Εργαστήριο Brookhaven πρότεινε ότι αυτός ο κόμβος ενδέχεται να κάνει κάτι περισσότερο από το να κρατά απλώς τα κουάρκ ενωμένα.

Υπέθεσε ότι θα μπορούσε στην πραγματικότητα να μεταφέρει ο ίδιος τον βαρυονικό αριθμό, αντί για τα ίδια τα κουάρκ σθένους.

Η επιστημονική κοινότητα του ανιχνευτή STAR ανέπτυξε τώρα μια μέθοδο για να ελέγξει αυτή την πιθανότητα, χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους συγκρούσεων σωματιδίων στον RHIC.

«Χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από διαφορετικούς τύπους συγκρούσεων σωματιδίων στον RHIC, τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι ο βαρυονικός αριθμός δεν μεταφέρεται απλώς από μεμονωμένα κουάρκ», πρόσθεσε ο Σου.

«Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν σθεναρά την ιδέα ότι ο βαρυονικός αριθμός μεταφέρεται και μετακινείται πιο εύκολα από τα γλουόνια –τα σωματίδια που συγκρατούν τα κουάρκ– όταν αυτά είναι διατεταγμένα σε αυτή την ιδιαίτερη δομή».

Γιατί ο βαρυονικός αριθμός είναι το «κλειδί» για τη σταθερότητα του σύμπαντος

Ο ακριβής προσδιορισμός του τι μεταφέρει τελικά τον βαρυονικό αριθμό θα μπορούσε να έχει προεκτάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις συγκρούσεις σωματιδίων που πραγματοποιούνται στον επιταχυντή RHIC.

Σε αυτά τα πειράματα, η διατήρηση του βαρυονικού αριθμού σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των βαρυονίων –σωματιδίων που αποτελούνται από τρία κουάρκ, όπως τα πρωτόνια και τα νετρόνια– πρέπει να παραμένει σταθερός πριν και μετά από μια σύγκρουση. Αυτός ο νόμος διατήρησης, όμως, ισχύει και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα σε ολόκληρο το σύμπαν.

«Από τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) μέχρι σήμερα, ο συνολικός αριθμός των πρωτονίων και των νετρονίων δεν αλλάζει ποτέ σε συνάρτηση με τον χρόνο», δήλωσε η Νικόλ Λιούις (Nicole Lewis), φυσικός του STAR στο Πανεπιστήμιο Ράις, η οποία ξεκίνησε αυτό το έργο ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Brookhaven το 2020.

«Οι λόγοι αυτής της διατήρησης δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Είναι ένα από τα μυστήρια του σύμπαντος, το οποίο σχετίζεται με το γιατί έχουμε περισσότερη ύλη από αντιύλη», ανέφερε η ίδια.

Η διατήρηση του βαρυονικού αριθμού συνδέεται επίσης με την εξαιρετική σταθερότητα των πρωτονίων, τα οποία αποτελούν κεντρικό τμήμα των ατομικών πυρήνων και δεν φαίνεται να διασπώνται υπό κανονικές συνθήκες.

«Πιστεύεται ότι η διάρκεια ζωής ενός πρωτονίου είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια ζωής του ίδιου του σύμπαντος», δήλωσε η Λιούις.

«Αυτό επιτρέπει στους ατομικούς πυρήνες να σχηματίζονται και να παραμένουν σταθεροί – πράγμα που σημαίνει ότι η ύλη, έτσι όπως αλληλεπιδρούμε μαζί της στο σύμπαν, μπορεί να υπάρχει».

Κλυδωνισμοί σε μια θεωρία δεκαετιών που διδάσκεται στα σχολεία

Η πιθανότητα τα γλουόνια να βοηθούν στη μεταφορά του βαρυονικού αριθμού έρχεται σε σύγκρουση με τη συμβατική εξήγηση που συναντάται σε πολλά εγχειρίδια φυσικής.Ένα πρωτόνιο έχει βαρυονικό αριθμό συν ένα (+1).

Στην παραδοσιακή εικόνα, η τιμή αυτή διαιρείται εξίσου μεταξύ των τριών κύριων κουάρκ σθένους του, δίνοντας σε κάθε κουάρκ έναν βαρυονικό αριθμό συν ένα τρίτο (+1/3). Η ιδέα αυτή είναι παρόμοια με τον τρόπο που το ηλεκτρικό φορτίο του πρωτονίου κατανέμεται μεταξύ αυτών των ίδιων κουάρκ σθένους.Ωστόσο, ένα πραγματικό πρωτόνιο είναι πολύ πιο περίπλοκο από μια απλή συλλογή τριών κουάρκ.

«Στο απλουστευμένο μοντέλο των κουάρκ, υπάρχουν τρία κουάρκ μέσα σε ένα πρωτόνιο και τίποτα άλλο», δήλωσε ο Τόμι Τσανγκ (Tommy Tsang), πρώην μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κεντ Στέιτ και νυν στο Εθνικό Εργαστήριο Argonne του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ.

«Αν όμως κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες στο εσωτερικό του, δεν υπάρχουν μόνο τρία κουάρκ, αλλά και πολλά γλουόνια που αλληλεπιδρούν, συνδέοντας αυτά τα κουάρκ, ενώ υπάρχουν επίσης κουάρκ και αντικουάρκ που ξεπηδούν από το κβαντικό κενό. Επομένως, πρόκειται για ένα πραγματικά περίπλοκο αντικείμενο».

Αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον περιγράφεται από την κβαντική χρωμοδυναμική (QCD), τη θεωρία της ισχυρής δύναμης που διέπει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κουάρκ και γλουονίων.

Η QCD υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη, αλλά τα μοντέλα που εμπνέονται από αυτήν απαιτούν μερικές φορές επιπλέον παραδοχές για να εξηγήσουν όσα παρατηρούν οι επιστήμονες όταν ατομικοί πυρήνες, κινούμενοι κοντά στην ταχύτητα του φωτός, συγκρούονται στον επιταχυντή RHIC.

Μια απροσδόκητη «πλημμύρα» βαρυονίων ανατρέπει τα δεδομένα

Μία συγκεκριμένη παρατήρηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα αινιγματική.

«Στον ανιχνευτή STAR, βλέπουμε σταθερά μια περίσσεια βαρυονίων να εξέρχεται από τις συγκρούσεις κάθετα προς την κατεύθυνση των συγκρουόμενων δεσμών», δήλωσε ο Τσανγκ.

«Το γεγονός ότι καταλήγουμε με περισσότερα βαρυόνια από αντιβαρυόνια —δηλαδή περισσότερη ύλη από αντιύλη— δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς οι συγκρούσεις μας ξεκινούν με ύλη», συμπλήρωσε.

Αυτές οι εξαιρετικά ενεργές συγκρούσεις μετατρέπουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας σε χιλιάδες νέα σωματίδια.Αυτό που τράβηξε την προσοχή των ερευνητών ήταν το σημείο όπου εμφανίστηκαν τα επιπλέον βαρυόνια.

Ο STAR ανίχνευσε μια καθαρή περίσσεια βαρυονίων που αναδυόταν μακριά από τη γραμμή της δέσμης.

Εάν τα κουάρκ σθένους ήταν τα μόνα υπεύθυνα για τη μεταφορά του βαρυονικού αριθμού, και τα τρία κουάρκ ενός εισερχόμενου πρωτονίου θα έπρεπε να ακινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Στη συνέχεια, θα έπρεπε να μετατραπούν από ύλη σε ενέργεια και τελικά ξανά σε ύλη κοντά στο κέντρο του ανιχνευτή, παράγοντας την περίσσεια βαρυονίων που παρατηρείται να κινείται μακριά από τη γραμμή της δέσμης.

Η ομάδα του STAR υποψιάστηκε ότι ένας άλλος μηχανισμός ενδέχεται να εμπλέκεται στη διαδικασία.

Η κρίσιμη «δοκιμασία» του ηλεκτρικού φορτίου

Οι ερευνητές βρήκαν έναν τρόπο να ελέγξουν αυτή την ιδέα αξιοποιώντας μια ιδιότητα που τα κουάρκ σθένους φέρουν αναμφίβολα: το ηλεκτρικό φορτίο.

Συνέκριναν τον καθαρό βαρυονικό αριθμό που παρήχθη σε διαφορετικούς τύπους συγκρούσεων στον RHIC με τον τρόπο με τον οποίο το ηλεκτρικό φορτίο ανακατανεμήθηκε στα ίδια ακριβώς γεγονότα.

«Η μέτρηση του ηλεκτρικού φορτίου που εξέρχεται κάθετα προς τη σύγκρουση προσφέρει έναν οριστικό τρόπο για να μετρήσουμε πόσα κουάρκ ακινητοποιούνται και μετατρέπονται σε νέα σωματίδια», δήλωσε ο Ζέμπο Τανγκ (Zebo Tang), καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, ο οποίος ήταν επικεφαλής μιας ομάδας φοιτητών που πραγματοποίησε αναλύσεις δεδομένων και προσομοιώσεις μοντέλων.

Η σύγκριση αυτή αποκάλυψε μια εντυπωσιακή αναντιστοιχία.Οι ερευνητές παρατήρησαν περίπου διπλάσιο αριθμό βαρυονίων από αυτόν που θα έπρεπε να είχε παραχθεί με βάση το ηλεκτρικό φορτίο που σχετίζεται με τα ακινητοποιημένα κουάρκ.

Σύμφωνα με τα μοντέλα που βασίζονται στην κβαντική χρωμοδυναμική (QCD), ο αριθμός των κουάρκ που ακινητοποιούνταν απλώς δεν ήταν αρκετά μεγάλος για να δικαιολογήσει τα βαρυόνια που εμφανίζονταν στον ανιχνευτή.Καθώς

Αυτό προκάλεσε ένα προφανές ερώτημα: αν τα κουάρκ δεν παρήγαγαν όλη αυτή την περίσσεια βαρυονίων, τότε τι την παρήγαγε;

Η ομάδα του STAR υποστηρίζει ότι η απάντηση ενδέχεται να βρίσκεται στα γλουόνια, και συγκεκριμένα στον τριπλό κόμβο γλουονίων που συνδέει τα κουάρκ σθένους ενός πρωτονίου.

Πώς ο κόμβος γλουονίων αναλαμβάνει τη μεταφορά του βαρυονικού αριθμού

Οι ερευνητές προτείνουν ότι όταν οι πυρήνες συγκρούονται στον επιταχυντή RHIC, τα κουάρκ και ο κόμβος γλουονίων στο εσωτερικό των πρωτονίων τους δεν συμπεριφέρονται απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο.

Ο «κόμβος γλουονίων» ή «κόμβος βαρυονίων» ενδέχεται να ανακόπτεται πολύ πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης σε σχέση με τα τρία ταχύτατα κινούμενα κουάρκ σθένους.

Εάν ο κόμβος επιβραδυνθεί ενώ τα κουάρκ συνεχίζουν να κινούνται κατά μήκος της κατεύθυνσης της δέσμης, η ενέργεια του κόμβου μπορεί αντίθετα να μετατραπεί σε νέα βαρυόνια που αναδύονται προς άλλες κατευθύνσεις.

Η κατανόηση του πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό απαιτεί να εξετάσουμε τι συμβαίνει στο εσωτερικό ενός πρωτονίου καθώς αυτό επιταχύνεται σε εξαιρετικά υψηλές ενέργειες.

«Ο κόμβος βαρυονίων είναι πάντα εκεί, ακόμη και όταν τα πρωτόνια επιταχύνονται σε όλο και υψηλότερη ενέργεια», δήλωσε ο Πρίτγουις Τριμπέντι (Prithwish Tribedy), φυσικός του STAR στο Εργαστήριο Brookhaven.

«Ωστόσο, σε συνθήκες υψηλής ενέργειας, τα γλουόνια στο εσωτερικό του πρωτονίου διασπώνται και πολλαπλασιάζονται».

Καθώς ο αριθμός των γλουονίων αυξάνεται, κάθε μεμονωμένο γλουόνιο φέρει μικρότερο μερίδιο από τη συνολική ορμή του πρωτονίου.

Αυτό περιλαμβάνει και τα γλουόνια που απαρτίζουν τον κόμβο.

Τα κουάρκ σθένους, εν τω μεταξύ, συνεχίζουν να φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της εμπρόσθιας ορμής του πρωτονίου.

Ως αποτέλεσμα, όταν συμβαίνει η σύγκρουση, η σχετικά πιο αργή τριπλή δομή των γλουονίων μπορεί να είναι ευκολότερο να ακινητοποιηθεί και να μετατραπεί σε νέα σωματίδια, σε σύγκριση με τα ταχύτατα κινούμενα κουάρκ.

Το γεγονός ότι χρειάζεται να ακινητοποιηθεί μόνο μία δομή καθιστά επίσης τη διαδικασία πολύ πιο πιθανή σε σχέση με ένα σενάριο που θα απαιτούσε και τα τρία κουάρκ σθένους να σταματήσουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, δήλωσε ο Τριμπέντι.

«Κατά τη σύγκρουση, ο κόμβος βαρυονίων συγκρατείται πίσω, ενώ τα κουάρκ συνεχίζουν την πορεία τους», σημείωσε ο ίδιος.

Ο κβαντικός μετασχηματισμός: Πώς η δομή Υ αναδομείται σε νέα σωματίδια

Τα κουάρκ και τα γλουόνια δεν μπορούν να υπάρξουν ελεύθερα από μόνα τους, επομένως μετά τη σύγκρουση συνδυάζονται γρήγορα με άλλα σωματίδια.

Σε ένα απλοποιημένο παράδειγμα, κάθε κουάρκ που συνεχίζει την πορεία του κατά μήκος του σωλήνα της δέσμης θα μπορούσε να ζευγαρώσει με ένα αντικουάρκ για να σχηματίσει ένα σωματίδιο δύο κουάρκ που ονομάζεται μεσόνιο.

Ο τριπλός κόμβος γλουονίων, εν τω μεταξύ, θα μπορούσε να συμπεριφερθεί κάπως σαν μαγνήτης σε σχήμα Υ, «τραβώντας» τρία νέα κουάρκ από το κβαντικό κενό και σχηματίζοντας ένα νέο βαρυόνιο.

Στην πράξη: Η χαοτική πραγματικότητα των συγκρούσεων στον RHIC

«Παρόλο που ξεκινάμε με πυρήνες που περιέχουν περίπου 100 πρωτόνια και 100 νετρόνια, αυτές οι συγκρούσεις δημιουργούν χιλιάδες νέα σωματίδια. Το 99% της ενέργειας μετατρέπεται σε νέα σωματίδια», δήλωσε ο Ρονγκρόνγκ Μα (Rongrong Ma), φυσικός στο Εργαστήριο Brookhaven.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συγκρούσεις που παρήγαγαν μεγαλύτερο αριθμό σωματιδίων παρουσίαζαν επίσης μεγαλύτερη περίσσεια βαρυονίων «μέσης ταχύτητας» (midrapidity baryons), σε σύγκριση με ό,τι θα αναμενόταν αν τα κουάρκ από μόνα τους μετέφεραν τον βαρυονικό αριθμό.

Ο μεγάλος αριθμός βαρυονίων που εμφανίζονται κάθετα προς τη γραμμή της δέσμης παρέχει, επομένως, ισχυρή υποστήριξη —σύμφωνα με τους ερευνητές— για την ύπαρξη και τη σημασία του κόμβου βαρυονίων.

«Η έρευνά μας αμφισβητεί τη μακροχρόνια ιδέα ότι ο βαρυονικός αριθμός απλώς μοιράζεται και μεταφέρεται από τα τρία κουάρκ», δήλωσε ο Μα.

«Αυτή η νέα κατανόηση αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τη δομή της ύλης και βαθαίνει τις γνώσεις μας για το πιο θεμελιώδες στοιχείο που είναι υπεύθυνο για το σύμπαν στη σημερινή του μορφή».