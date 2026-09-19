Ιράν: Η Τεχεράνη διαβίβασε τους όρους της για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ

Το Ιράν διαβίβασε σε διαμεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο δίκτυο Al Jazeera.

Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, τόνισε ο Ρεζαΐ, προσθέτοντας ότι οι διαβουλεύσεις με διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.