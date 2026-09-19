Δανάη Μπάρκα: Το δώρο που της έκανε ο αρχιμάστοράς της και ο τρόπος που το διακόσμησε – «Φυσικά το έφερα κάπως στα μέτρα μου»

Ένα ιδιαίτερο δώρο έλαβε η Δανάη Μπάρκα, το οποίο μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, σε ανάρτηση που έκανε με την μορφή του story, στο προφίλ της.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, έχει αποκαλύψει πως αυτή την περίοδο γίνονται κάποιες εργασίες στο σπίτι της. Μάλιστα, έχει «πάρει» μαζί της σε αυτή την ανακαίνιση, τους ακολούθους της σε Instagram και TikTok, καθώς στα προφίλ που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει ανεβάσει διάφορες φωτογραφίες και βίντεο.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα έδειξε με Instagram story της, το δώρο που της έκανε ο αρχιμάστοράς της. Συγκεκριμένα, έλαβε μία ματσόλα.

Μάλιστα, η καλλιτέχνις την διακόσμησε με στρας, γράφοντας στην ανάρτησή της: «Η ματσόλα. Το δώρο που μου έκανε ο αρχιμάστοράς μας. Και φυσικά το έφερα κάπως στα μέτρα μου».