Περιστέρι: Συνελήφθη 33χρονος για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο κατάστημα στο Περιστέρι – Βίντεο από την έφοδο της ΕΛΑΣ

Ένας 33χρονος συνελήφθη στο Περιστέρι, καθώς φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατά την έρευνα στο σπίτι και το κατάστημά του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, όπλα και ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ενώ συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας για κατοχή κάνναβης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 33χρονος ημεδαπός συνελήφθη καθώς φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, έχοντας ως ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή του Περιστερίου.
  • Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του αλλά και στο κατάστημα που κατέχει, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 207 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ», πιστόλι με γεμιστήρα και 12 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.
  • Σε βάρος του 33χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ συνελήφθη και 39χρονος διανομέας που κατείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 33χρονος ημεδαπός συνελήφθη καθώς φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, έχοντας ως ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην περιοχή του Περιστερίου.

Η σύλληψή του έγινε το πρωί της Παρασκευής και σε βάρος του 33χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του αλλά και στο κατάστημα που κατέχει, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 207 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ», πιστόλι με γεμιστήρα, 12 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 2 αεροβόλα πιστόλια.

Παράλληλα κατά τον έλεγχο του καταστήματος συνελήφθη και 39χρονος διανομέας που κατείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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