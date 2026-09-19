Χαλκιδική: 64χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση από βράχο στις Καβουρότρυπες

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Μία 64χρονη από την Ιταλία τραυματίστηκε στο κεφάλι χθες Παρασκευή στη Χαλκιδική, όταν γλίστρησε από βράχο στη θαλάσσια περιοχή «Καβουρότρυπες». Η γυναίκα αμέσως μετά έπεσε στη θάλασσα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά.

Στη συνέχεια, η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ