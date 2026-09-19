Πύργος: Συνελήφθη ο 26χρονος που επιτέθηκε με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της

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Συνελήφθη ο 26χρονος τον οποίον αναζητούσαν οι αρχές του Πύργου για την άγρια επίθεση με θύματα την 36χρονη σύντροφό του και τον πατέρα της, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν, δέχθηκαν βίαια χτυπήματα με ρόπαλο από τον 26χρονο.

Ο 26χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στον Πύργο, σε επιχείρηση αστυνομικών της Ο.Π.ΔΙ. της διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Σε βάρος του είχαν σχηματιστεί κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, σύμφωνα με το patrisnews.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 36χρονης, ο 26χρονος φέρεται να εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο, και να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του.

Τα χτυπήματα που καταγγέλθηκαν προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό στη γυναίκα, ενώ στο σημείο φέρεται να παρενέβη και ο πατέρας της, σε μια προσπάθεια να σταματήσει την επίθεση.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ο 26χρονος είχε ξεφύγει από αστυνομική μεταγωγή

Ο 26χρονος είναι παλαιός γνώριμος των αρχών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας, είχε καταφέρει να διαφύγει.

Σύμφωνα τις ίδιες πληροφορίες, τη στιγμή που οι αστυνομικοί τον μετέφεραν από το Τμήμα προς το περιπολικό, κατάφερε να ξεφύγει και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Για δύο ημέρες παρέμενε ασύλληπτος, μέχρι να εντοπιστεί από τιςαΑρχές.

Η νέα σύλληψή του βάζει ξανά στο επίκεντρο την υπόθεση της επίθεσης στον Πύργο, ενώ τον τελικό λόγο για τις κατηγορίες που του αποδίδονται θα έχει η Δικαιοσύνη.