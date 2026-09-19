Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 13χρονη από ομάδα ανηλίκων στους Αμπελόκηπους

Μία 13χρονη δέχθηκε επίθεση στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης από κορίτσι που βρισκόταν σε παρέα ανηλίκων ηλικίας 12 έως 13 ετών. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου και οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό.

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Κοινωνία

Βία μεταξύ μαθητών
Πηγή: Vital Record in Texas
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε 13χρονη στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
  • Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της 19ης Σεπτεμβρίου, όταν μία παρέα ανηλίκων, ηλικίας 12-13 ετών, φέρεται να επιτέθηκε στη μία από τις δύο κοπέλες που περνούσαν από το σημείο, χτυπώντας την.
  • Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τα εμπλεκόμενα άτομα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε 13χρονη στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και της δημοσιογράφου Δέσποινας Κρητικού, το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της 19ης Σεπτεμβρίου, όταν μία παρέα αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 12 έως 13 ετών, φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο κοπέλες που περνούσαν από το σημείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα κορίτσια της παρέας φέρεται να επιτέθηκε στη μία από τις δύο, χτυπώντας την. Η 13χρονη μεταφέρθηκε μετά το περιστατικό στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, ενώ ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ.

Οι γονείς της ανήλικης φέρονται να κατέθεσαν για όσα συνέβησαν στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευόσμου. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τα άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό.

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