Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε 13χρονη από ομάδα ανηλίκων στους Αμπελόκηπους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε 13χρονη στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και της δημοσιογράφου Δέσποινας Κρητικού, το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της 19ης Σεπτεμβρίου, όταν μία παρέα αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 12 έως 13 ετών, φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο κοπέλες που περνούσαν από το σημείο.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα κορίτσια της παρέας φέρεται να επιτέθηκε στη μία από τις δύο, χτυπώντας την. Η 13χρονη μεταφέρθηκε μετά το περιστατικό στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, ενώ ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ.

Οι γονείς της ανήλικης φέρονται να κατέθεσαν για όσα συνέβησαν στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ευόσμου. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τα άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό.