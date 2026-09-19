Ιωάννινα: Επιχείρηση διάσωσης 23χρονου σε δύσβατη περιοχή στην Αρτοπούλα – Εντοπίστηκε τραυματισμένος

Ένας 23χρονος περιπατητής τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή στην Αρτοπούλα Ιωαννίνων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ ο νεαρός μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Όχημα της ΕΜΑΚ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση για τη διάσωση ενός 23χρονου περιπατητή, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Αρτοπούλα Ιωαννίνων, πραγματοποίησαν το πρωί δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
  • Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματισμένο περιπατητή και, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην περιοχή, τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο.
  • Ο 23χρονος παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για παροχή ιατρικής φροντίδας, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται μετά την ασφαλή μεταφορά του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επιχείρηση για τη διάσωση ενός 23χρονου περιπατητή, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Αρτοπούλα Ιωαννίνων, πραγματοποίησαν το πρωί δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:00, έπειτα από κλήση μέσω του 112. Ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του σημείου και κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ και τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.

Η μεταφορά του 23χρονου

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματισμένο περιπατητή και, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην περιοχή, τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Εκεί, ο 23χρονος παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μετά την ασφαλή μεταφορά του περιπατητή, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποχώρησαν από την περιοχή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ