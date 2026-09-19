Ιωάννινα: Επιχείρηση διάσωσης 23χρονου σε δύσβατη περιοχή στην Αρτοπούλα – Εντοπίστηκε τραυματισμένος

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Επιχείρηση για τη διάσωση ενός 23χρονου περιπατητή, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Αρτοπούλα Ιωαννίνων, πραγματοποίησαν το πρωί δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:00, έπειτα από κλήση μέσω του 112. Ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του σημείου και κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα από την 5η ΕΜΑΚ και τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.

Η μεταφορά του 23χρονου

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματισμένο περιπατητή και, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στην περιοχή, τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Εκεί, ο 23χρονος παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μετά την ασφαλή μεταφορά του περιπατητή, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποχώρησαν από την περιοχή.