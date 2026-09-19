Ηράκλειο: Νεκρός εντοπίστηκε ο 78χρονος Γάλλος τουρίστας που αγνοούνταν στο Μαδέ

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Νεκρός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Μαδέ, στον Δήμο Μαλεβιζίου Ηρακλείου, ο 78χρονος Γάλλος τουρίστας που αγνοούνταν από το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισε τη σορό του 78χρονου ανοιχτά της παραλίας, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση αναζήτησης στην οποία συμμετείχαν πλωτά και εναέρια μέσα.

Ο 78χρονος είχε ταξιδέψει στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τη σύζυγό του και το ζευγάρι διέμενε σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Τα ίχνη του χάθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, όταν είχε μεταβεί στην παραλία Μαδέ.

Όπως μετέδωσε το neakriti.gr, επικαλούμενο πληροφορίες και καταθέσεις κατοίκων, πριν χαθούν τα ίχνη του ο τουρίστας φέρεται να είχε αφήσει προσωπικά του αντικείμενα σε ξαπλώστρα, μεταξύ των οποίων και το ρολόι του.

Η σύζυγός του ανησύχησε όταν πέρασαν αρκετές ώρες χωρίς να επιστρέψει και ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές. Τα προσωπικά του αντικείμενα εντοπίστηκαν στην παραλία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη για την κατεύθυνση που είχε ακολουθήσει.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Οι Αρχές επικέντρωσαν τις έρευνες κυρίως στη θαλάσσια περιοχή, καθώς η σύζυγος του 78χρονου είχε αναφέρει ότι θεωρούσε πιθανό να είχε μπει στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Ωστόσο, κανένας από όσους βρίσκονταν στην παραλία δεν είχε αναφέρει ότι τον είδε να εισέρχεται στο νερό.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πλωτά μέσα, τρία αλιευτικά και ένα διασωστικό σκάφος, τα οποία ερευνούσαν την ευρύτερη θαλάσσια ζώνη και τα παράκτια σημεία γύρω από το Μαδέ.

Παράλληλα, οι έρευνες πραγματοποιούνταν και από αέρος. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτελούσε πτήσεις πάνω από τη θάλασσα, την παραλία και τις γειτονικές ακτές, ενώ στις αναζητήσεις συμμετείχε και η Ομάδα Ίκαρος Drone της Πυροσβεστικής.

Μετά την πολύωρη κινητοποίηση, ο 78χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε απόσταση από την ακτή. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στη θάλασσα δεν διευκρινίζονται από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά.