Αίγιο: Έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης μαθήτριας – Εξαφανίστηκε πηγαίνοντας στο σχολείο

Μία 16χρονη μαθήτρια αγνοείται στο Αίγιο από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η ανήλικη έφυγε το πρωί από το σπίτι της με προορισμό το σχολείο, αλλά δεν επέστρεψε, με τους γονείς της να δηλώνουν την εξαφάνισή της στην Αστυνομία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στο Αίγιο για τον εντοπισμό μίας 16χρονης μαθήτριας, η οποία αγνοείται από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.
  • Η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, έφυγε από το σπίτι της με προορισμό το σχολείο της, όμως δεν επέστρεψε. Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της στην Αστυνομία.
  • Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στο Αίγιο για τον εντοπισμό μίας 16χρονης μαθήτριας, η οποία αγνοείται από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει το tempo24, η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Τετάρτης με προορισμό το σχολείο της, όμως δεν επέστρεψε έκτοτε στην κατοικία της.

Οι γονείς της, καθώς δεν είχαν νέα της, δήλωσαν την εξαφάνισή της στην Αστυνομία. Οι αρμόδιες Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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