Αίγιο: Έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης μαθήτριας – Εξαφανίστηκε πηγαίνοντας στο σχολείο

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στο Αίγιο για τον εντοπισμό μίας 16χρονης μαθήτριας, η οποία αγνοείται από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει το tempo24, η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Τετάρτης με προορισμό το σχολείο της, όμως δεν επέστρεψε έκτοτε στην κατοικία της.

Οι γονείς της, καθώς δεν είχαν νέα της, δήλωσαν την εξαφάνισή της στην Αστυνομία. Οι αρμόδιες Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της 16χρονης παραμένουν αδιευκρίνιστες.