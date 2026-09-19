Ελένη Πετρουλάκη: «Βιώνω και εγώ τον ηλικιακό ρατσισμό – Δεν χρωστάω σε κανέναν, να παραμένω ίδια ή να μοιάζω όπως όταν ήμουν μικρή»

Η Ελένη Πετρουλάκη δέχτηκε μερικά σκληρά σχόλια στο TikTok, σχετικά με την εμφάνισή της. Άγνωστοι, αναφέρθηκαν στο πρόσωπό της και η επιτυχημένη γυμνάστρια και παρουσιάστρια θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα.

Στο βίντεό της, η Ελένη Πετρουλάκη τόνισε ότι: «Δεν με ενδιαφέρει η αιώνια νεότητα. Πραγματικά, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχω υγεία, δύναμη, ενέργεια και αλήθεια στη ζωή μου. Και αυτή είναι η στάση μου».

«Είμαι ευγνώμων για κάθε χρόνο που περνά»

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που κοινοποίησε στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είπε πως: «Βιώνω και εγώ λοιπόν τον ηλικιακό ρατσισμό. Με κάποια σχόλια που είδα για το πρόσωπό μου, ένιωσα πραγματικά την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο. Όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για κάθε άνθρωπο που μεγαλώνει. Δεν χρωστάω λοιπόν σε κανέναν, να παραμένω ίδια ή να μοιάζω όπως όταν ήμουν μικρή.

Είμαι 55 ετών, δεν έχω κρύψει ποτέ την ηλικία μου, έχω κάνει τέσσερα υπέροχα κορίτσια, δεν βάζω φίλτρο, φροντίζω τον εαυτό μου και είμαι ευγνώμων για κάθε χρόνο που περνά. Το πρόσωπό μου ναι έχει αλλάξει και είναι απόλυτα λογικό. Όπως συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο που ζει, εξελίσσεται, εκφράζεται, χαμογελάει, περνάει στρες, στεναχωριέται και μεγαλώνει.

Δεν με ενδιαφέρει η αιώνια νεότητα. Πραγματικά, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχω υγεία, δύναμη, ενέργεια και αλήθεια στη ζωή μου. Και αυτή είναι η στάση μου».