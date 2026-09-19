Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλια της μητέρας της – «Χρόνια πολλά μανούλα μου!»

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Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (18/9) ημέρα για την Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς η μητέρα της έχει γενέθλια. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, θέλησε να κάνει μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, για να τιμήσει τη μαμά της.

Η οικοδέσποινα του «Happy Day», δημοσίευσε μερικές πολύ όμορφες φωτογραφίες, στις οποίες την βλέπουμε μαζί με την πολυαγαπημένη της μητέρα.

Μάλιστα, στο πρώτο στιγμιότυπο, απεικονίζεται η Σταματίνα Τσιμτσιλή σε νηπιακή ηλικία.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η επιτυχημένη παρουσιάστρια έχει γράψει: «Χρόνια πολλά μανούλα μου!». Επίσης, πρόσθεσε στο μήνυμά της μία κόκκινη καρδιά.

Όπως ήταν φυσικό, μεγάλη μερίδα των ακολούθων της έσπευσε να πατήσει like στο post της και να στείλει θερμές ευχές για τη μητέρα της.