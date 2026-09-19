«Ούτε 5 δολάρια για το κυλικείο της φυλακής»: Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, που κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του, διεκδικεί περιουσία 1,6 εκατ. δολαρίων

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Ο 33χρονος Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα δικαστική διαμάχη, αυτή τη φορά για τα χρήματα που του άφησαν οι ίδιοι οι γονείς του. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι, παρά το οικογενειακό καταπίστευμα ύψους περίπου 1,6 εκατομμυρίου δολαρίων, δεν έχει λάβει «ούτε 5 δολάρια» για να αγοράσει βασικά είδη από το κυλικείο της φυλακής, ενώ ζητούν να του αποδεσμευτούν τουλάχιστον 558.000 δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του PEOPLE, το οποίο εξασφάλισε δύο νέα δικαστικά έγγραφα, ο Νικ Ράινερ προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματα του οικογενειακού καταπιστεύματος, ενώ παραμένει προφυλακισμένος από τον Δεκέμβριο του 2025 στο σωφρονιστικό συγκρότημα Twin Towers του Λος Άντζελες, εν αναμονή της δίκης του για τη δολοφονία των γονιών του.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η συνεχιζόμενη δέσμευση των χρημάτων δεν του στερεί μόνο τη δυνατότητα να αγοράζει είδη πρώτης ανάγκης μέσα στη φυλακή, αλλά και να προσλάβει ιδιώτες συνηγόρους για την υπεράσπισή του.

«Δεν έχει λάβει ούτε 5 δολάρια για τα βασικά είδη της φυλακής»

Στις 17 Σεπτεμβρίου, οι δικηγόροι του Ράινερ, Ανίτα Π. Γου και Τζέφρι Α. Νέρι, κατέθεσαν δύο ξεχωριστές απαντήσεις στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, αντικρούοντας τις ενστάσεις της Τζόντι Πέις Μοντγκόμερι, η οποία διαχειρίζεται πλέον το καταπίστευμα, και του πρώην διαχειριστή Πολ Ρ. Κάνιν.

Στο έγγραφο που αφορά τη Μοντγκόμερι, οι συνήγοροι επισημαίνουν ότι ο 33χρονος δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση ούτε σε ένα ελάχιστο ποσό από τα χρήματά του.

«Στο μεταξύ, ο Νικ εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση ούτε σε 5 δολάρια από το καταπίστευμά του για να αγοράσει βασικά είδη διαβίωσης από το κυλικείο της φυλακής», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ακόμη ότι οι προσπάθειές του να αποκτήσει πρόσβαση στα χρήματα που θεωρεί νόμιμα δικά του καθυστερούν επανειλημμένα, εμποδίζοντάς τον τόσο να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες όσο και να προσλάβει εκ νέου ιδιωτική ομάδα υπεράσπισης.

Το οικογενειακό καταπίστευμα των 1,6 εκατ. δολαρίων και τα 558.000 που διεκδικεί

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το Nick Reiner Children’s Trust, ένα καταπίστευμα που δημιουργήθηκε από τους γονείς του στις 2 Δεκεμβρίου 1993, όταν ο Νικ ήταν ακόμη βρέφος.

Ο ίδιος είναι ο μοναδικός δικαιούχος του καταπιστεύματος, η αξία του οποίου υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 1,6 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, οι όροι του προέβλεπαν την καταβολή μέρους των χρημάτων όταν ο Νικ συμπλήρωνε το 30ό έτος της ηλικίας του, στις 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Όπως υποστηρίζουν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ίδιας της διαχειρίστριας, τουλάχιστον 558.000 δολάρια είχαν καταστεί πληρωτέα προς εκείνον από εκείνη την ημερομηνία.

«Ο Νικ έγινε 30 ετών στις 14 Σεπτεμβρίου 2023. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ίδιας της διαχειρίστριας, τουλάχιστον 558.000 δολάρια τού οφείλονταν εκείνη την ημέρα. Οι γονείς του ήταν ζωντανοί. Κανείς δεν τον είχε κατηγορήσει για τίποτα», αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα χρήματα είχαν περιέλθει στον Ράινερ πριν από τον θάνατο των γονιών του και, επομένως, δεν θα έπρεπε να δεσμεύονται λόγω της ποινικής υπόθεσης.

Ο νόμος που μπορεί να του στερήσει την περιουσία των γονιών του

Η υπόθεση περιπλέκεται εξαιτίας του λεγόμενου Slayer Statute, μιας διάταξης της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας που μπορεί να εμποδίσει κάποιον να επωφεληθεί οικονομικά από έναν θάνατο τον οποίο έχει προκαλέσει παράνομα.

Οι διαχειριστές του καταπιστεύματος επικαλούνται το ενδεχόμενο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης, δεδομένου ότι ο Νικ Ράινερ κατηγορείται για τη δολοφονία των ίδιων των γονιών του.

Οι δικηγόροι του, ωστόσο, επιχειρούν να διαχωρίσουν τα χρήματα που του αναλογούσαν ήδη πριν από τις δολοφονίες από οποιαδήποτε περιουσία θα μπορούσε να αποκτήσει εξαιτίας του θανάτου τους.

Κατά την επιχειρηματολογία τους, ο συγκεκριμένος νόμος αφορά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τον θάνατο ενός προσώπου και όχι χρήματα τα οποία είχαν ήδη καταστεί πληρωτέα στον δικαιούχο χρόνια νωρίτερα.

Η υπεράσπιση επικαλείται επίσης ένα ακόμη ποσό: 325.017,49 δολάρια, τα οποία, όπως υποστηρίζει, προέρχονται από τον παππού του Νικ, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ.

Ο Καρλ Ράινερ πέθανε στις 29 Ιουνίου 2020.

«Ο Νικ δεν κατηγορείται ότι προκάλεσε τον θάνατό του. Τα χρήματα που του άφησε ο παππούς του δεν είναι χρήματα που έλαβε από ή μέσω των γονιών του», επισημαίνουν οι συνήγοροί του.

Η διπλή δολοφονία που συγκλόνισε το Χόλιγουντ

Ο Νικ Ράινερ συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2025, μετά τον εντοπισμό των σορών των γονιών του στο σπίτι τους, στην εύπορη συνοικία Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Τον Ιούλιο του 2026 απαγγέλθηκαν εις βάρος του κατηγορίες για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, με ειδικές επιβαρυντικές περιστάσεις που αφορούν την παραμόνευση των θυμάτων, καθώς και τη χρήση μαχαιριού.

Η υπόθεση συγκλόνισε το Χόλιγουντ, καθώς ο πατέρας του, Ρομπ Ράινερ, υπήρξε ένας από τους γνωστότερους Αμερικανούς σκηνοθέτες.

Ο 33χρονος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Ωστόσο, στις 15 Σεπτεμβρίου, ο εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, ανακοίνωσε ότι δεν θα ζητηθεί η θανατική ποινή στην περίπτωσή του.

Ο Ράινερ παραμένει υπό κράτηση, ενώ η ποινική του υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.

Οι δικηγόροι καταγγέλλουν ότι οι διαχειριστές έχουν ξοδέψει πάνω από 250.000 δολάρια από την περιουσία του

Η δικαστική αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στην πρόσβαση του Νικ στα χρήματα.

Οι συνήγοροί του καταγγέλλουν ότι οι δικηγόροι των διαχειριστών του καταπιστεύματος έχουν ήδη χρεώσει περισσότερα από 250.000 δολάρια σε νομικές αμοιβές, οι οποίες πληρώνονται από το ίδιο το οικογενειακό κεφάλαιο.

«Ο Νικ είναι εκείνος που πληρώνει για τη μάχη προκειμένου να κρατήσουν τα χρήματά του μακριά από τον ίδιο», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Κατά την υπεράσπιση, η συνεχιζόμενη αντιδικία προκαλεί οικονομική ζημιά στο καταπίστευμα, καθώς τα χρήματα μειώνονται όσο παρατείνεται η διαδικασία.

Οι δικηγόροι κατηγορούν επίσης τον πρώην διαχειριστή Πολ Κάνιν ότι δεν τήρησε προηγούμενη δέσμευσή του για την κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό του Ράινερ μέσα στη φυλακή.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στις 18 και 20 Απριλίου 2026, ο δικηγόρος του Κάνιν συμφώνησε να πραγματοποιηθούν καταβολές και ζήτησε τις σχετικές οδηγίες για την κατάθεση.

Οι συνήγοροι του Νικ υποστηρίζουν ότι έστειλαν τις οδηγίες στις 21 Απριλίου και επανήλθαν με υπενθυμίσεις, αλλά τα χρήματα δεν κατατέθηκαν ποτέ.

«Δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση. Ο Κάνιν δεν ανακάλεσε ποτέ τη δέσμευσή του. Απλώς δεν την τήρησε», αναφέρουν.

Ο Κάνιν είχε διατελέσει διαχειριστής για 15 εβδομάδες, προτού παραιτηθεί τον Μάιο του 2026.

«Δεν μπορεί να πληρώσει δικηγόρο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του»

Μία από τις σοβαρότερες πτυχές της υπόθεσης αφορά τη δυνατότητα του κατηγορουμένου να χρηματοδοτήσει την υπεράσπισή του.

Μετά τη σύλληψή του, τον Δεκέμβριο του 2025, ο Νικ Ράινερ εκπροσωπήθηκε αρχικά από τον δικηγόρο Άλαν Τζάκσον.

Ωστόσο, ο Τζάκσον αποσύρθηκε από την υπόθεση τον επόμενο μήνα, επικαλούμενος «περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό μας», χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις.

Έκτοτε, ο 33χρονος εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο.

Σε προηγούμενο δικαστικό έγγραφο, που κατατέθηκε το καλοκαίρι, είχε εκφράσει την επιθυμία να προσλάβει εκ νέου τον Τζάκσον, εφόσον αποκτούσε πρόσβαση στα χρήματα του καταπιστεύματος.

Οι σημερινοί συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι η δέσμευση των κεφαλαίων τού στερεί τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ιδιώτες δικηγόρους και ειδικούς για την προετοιμασία της υπεράσπισής του σε μια υπόθεση που μπορεί να οδηγήσει σε ισόβια κάθειρξη.

Κατά την επιχειρηματολογία τους, το δικαστήριο καλείται ουσιαστικά να αποφασίσει εάν θα διατηρήσει δεσμευμένα τα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία ενός ανθρώπου που εξακολουθεί να τεκμαίρεται αθώος, μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη από την οποία θα κριθεί η ελευθερία του.

Επικαλούνται μάλιστα την Έκτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που κατοχυρώνει δικαιώματα των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες.

Η απάντηση των διαχειριστών και η επόμενη δικαστική μάχη

Η Τζόντι Πέις Μοντγκόμερι έχει αντιταχθεί στα αιτήματα του Ράινερ, υποστηρίζοντας ότι το καταπίστευμα πρέπει να παραμείνει προστατευμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική δίκη και να αποσαφηνιστεί εάν εφαρμόζεται ο νόμος που εμποδίζει κάποιον να επωφεληθεί οικονομικά από έναν θάνατο που έχει προκαλέσει παράνομα.

Από την πλευρά του, ο Πολ Κάνιν έχει αρνηθεί ότι παραβίασε τις υποχρεώσεις του ως διαχειριστής, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε με σύνεση κατά τη διαχείριση της περιουσίας.

Οι δικηγόροι του Νικ ζητούν από το δικαστήριο να διατάξει την καταβολή των τουλάχιστον 558.000 δολαρίων που θεωρούν ότι του οφείλονται από την ηλικία των 30 ετών, μαζί με την αύξηση της αξίας που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Παράλληλα, ζητούν να δοθεί εντολή για την πίστωση του λογαριασμού του στο κυλικείο της φυλακής και να διευκρινιστεί ότι τα χρήματα του καταπιστεύματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εξόδων της ποινικής υπεράσπισης.

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία για τη διαμάχη γύρω από την οικογενειακή περιουσία έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου 2026, ενώπιον του δικαστή Ρούμπεν Γκαρσία, στο δικαστικό μέγαρο Stanley Mosk του Λος Άντζελες.