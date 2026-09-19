Στο «κατώφλι» του ΔΝΤ η Βολιβία: Η Γερουσία ενέκρινε πρόγραμμα στήριξης ύψους 1,9 δισ. δολαρίων

Η Βολιβία ενέκρινε συμφωνία χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 1,9 δισ. δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διάρκειας 36 μηνών, για να αντιμετωπίσει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Το πρόγραμμα, που εγκρίθηκε από τη Βουλή και τη Γερουσία, περιλαμβάνει οικονομικές μεταρρυθμίσεις όπως η κατάργηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα και η μείωση των κρατικών δαπανών, μέτρα που έχουν ήδη προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις.

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Διεθνή Νέα

Στο «κατώφλι» του ΔΝΤ η Βολιβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βολιβία ενέκρινε συμφωνία για χρηματοδοτική στήριξη ύψους 1,9 δισ. δολαρίων από το ΔΝΤ, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.
  • Μεταξύ των δημοσιονομικών αλλαγών που προβλέπει η συμφωνία, περιλαμβάνεται η κατάργηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα από τον Ιανουάριο του 2027.
  • Η κυβέρνηση του Ροδρίγο Πας προωθεί νεοφιλελεύθερα μέτρα όπως η μείωση των κρατικών δαπανών και ιδιωτικοποιήσεις, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη συμφωνία για χρηματοδοτική στήριξη ύψους 1,9 δισ. δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με ορίζοντα 36 μηνών ενέκρινε η Βολιβία, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Μετά την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή, η Γερουσία έδωσε επίσης το πράσινο φως, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο, σύμφωνα με τη Γερουσία, αποσκοπεί στη στήριξη ενός ευρύτερου σχεδίου οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Η συμφωνία προβλέπει σημαντικές δημοσιονομικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κατάργηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα από τον Ιανουάριο του 2027, ένα μέτρο που εφαρμόζεται στη Βολιβία εδώ και περίπου δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα, οι επιδοτήσεις επιβαρύνουν σημαντικά τα δημόσια οικονομικά, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι η διαφορά στις τιμές ενθαρρύνει την παράνομη διακίνηση καυσίμων προς γειτονικές χώρες, συμβάλλοντας στις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η εγχώρια αγορά.

Μείωση κρατικών δαπανών και ιδιωτικοποιήσεις

Η κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Νοέμβριο, έχει θέσει ως προτεραιότητες μια σειρά νεοφιλελεύθερων μέτρων, όπως η μείωση των κρατικών δαπανών και η προώθηση ιδιωτικοποιήσεων.

Η οικονομική κρίση έχει ήδη προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Τον Ιούνιο, ο Πας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπειτα από εβδομάδες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.

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