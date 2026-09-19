Στο «κατώφλι» του ΔΝΤ η Βολιβία: Η Γερουσία ενέκρινε πρόγραμμα στήριξης ύψους 1,9 δισ. δολαρίων

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Τη συμφωνία για χρηματοδοτική στήριξη ύψους 1,9 δισ. δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με ορίζοντα 36 μηνών ενέκρινε η Βολιβία, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Μετά την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή, η Γερουσία έδωσε επίσης το πράσινο φως, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή του προγράμματος, το οποίο, σύμφωνα με τη Γερουσία, αποσκοπεί στη στήριξη ενός ευρύτερου σχεδίου οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Bolivian lawmakers approved a $1.9 billion loan agreement with the International Monetary Fund on Friday, delivering the conservative government a key victory in its efforts to ease the country’s deep economic crisis as unions threatened renewed protests. https://t.co/2p3Bx05vyS — ABC News (@ABC) September 19, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΔΥΠΑ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τους εγγεγραμμένους άνεργους

Η συμφωνία προβλέπει σημαντικές δημοσιονομικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κατάργηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα από τον Ιανουάριο του 2027, ένα μέτρο που εφαρμόζεται στη Βολιβία εδώ και περίπου δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα, οι επιδοτήσεις επιβαρύνουν σημαντικά τα δημόσια οικονομικά, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι η διαφορά στις τιμές ενθαρρύνει την παράνομη διακίνηση καυσίμων προς γειτονικές χώρες, συμβάλλοντας στις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η εγχώρια αγορά.

Hoy Bolivia da una señal contundente de madurez política, unidad y certidumbre económica. Agradezco y felicito profundamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores por haber sancionado con más de dos tercios de respaldo la ley que viabiliza el financiamiento de $us… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) September 18, 2026

Μείωση κρατικών δαπανών και ιδιωτικοποιήσεις

Η κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Νοέμβριο, έχει θέσει ως προτεραιότητες μια σειρά νεοφιλελεύθερων μέτρων, όπως η μείωση των κρατικών δαπανών και η προώθηση ιδιωτικοποιήσεων.

Bolivia aprobó un acuerdo con el FMI por US$ 1.900 millones para frenar la crisishttps://t.co/yRyVSdjRy8 — El Destape (@eldestapeweb) September 19, 2026

Η οικονομική κρίση έχει ήδη προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Τον Ιούνιο, ο Πας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπειτα από εβδομάδες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.