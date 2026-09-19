Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις στο Ριάντ μετά από προειδοποίηση για αεροπορική επίθεση, δείτε βίντεο

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Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Ριάντ, λίγη ώρα μετά την έκδοση προειδοποίησης από την Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας για πιθανή αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα.

Πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη προειδοποίηση στο Ριάντ από την έναρξη της πρόσφατης κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην Υεμένη.

Κάτοικοι της σαουδαραβικής πρωτεύουσας έλαβαν μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους περίπου στις 03:00. Λίγα λεπτά αργότερα, δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις.

عاجل 🚨 نهاية السياسات السعودية الفاشلة.. سماء الرياض تمطر بصواريخ من جميع الجهات حيث استهدفت شمال شرق غرب العاصمة! من يتحمل ثمن هذه السياسات؟ pic.twitter.com/MqO358A8KQ — Eslaam Hafez • إسـلام (@Eslaam_hafez) September 19, 2026

Ο συναγερμός ήρθη περίπου μισή ώρα αργότερα, χωρίς να έχουν γίνει άμεσα γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των εκρήξεων ή τυχόν ζημιές και θύματα.

Aftermath of Yemeni Houthi attacks on King Khalid International Airport in Riyadh Saudi Arabia.

pic.twitter.com/1A9tRUMKp4 — Breaking X (@BreakingXAlerts) September 19, 2026

Η Σαουδική Αραβία, η οποία στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, έχει βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων των Χούθι από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες ελέγχουν μεγάλο μέρος της ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τη θέση τους στην περιοχή του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μέσω του οποίου συνδέεται η θαλάσσια διαδρομή Ευρώπης και Ασίας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.