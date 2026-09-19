Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις στο Ριάντ μετά από προειδοποίηση για αεροπορική επίθεση, δείτε βίντεο

Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Ριάντ, λίγο μετά την έκδοση προειδοποίησης από την Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας για πιθανή αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα. Πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη προειδοποίηση στο Ριάντ από την έναρξη της πρόσφατης κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην Υεμένη, όπου η Σαουδική Αραβία στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της ακτογραμμής της Υεμένης, έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Ριάντ, λίγη ώρα μετά την έκδοση προειδοποίησης από την Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας για πιθανή αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα.
  • Πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη προειδοποίηση στην πρωτεύουσα από την έναρξη της πρόσφατης κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην Υεμένη. Ο συναγερμός ήρθη περίπου μισή ώρα αργότερα.
  • Η Σαουδική Αραβία έχει βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων των Χούθι από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με τους προσκείμενους στο Ιράν αντάρτες να ελέγχουν μεγάλο μέρος της ακτογραμμής της Υεμένης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Ριάντ, λίγη ώρα μετά την έκδοση προειδοποίησης από την Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας για πιθανή αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα.

Πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη προειδοποίηση στο Ριάντ από την έναρξη της πρόσφατης κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην Υεμένη.

Κάτοικοι της σαουδαραβικής πρωτεύουσας έλαβαν μήνυμα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους περίπου στις 03:00. Λίγα λεπτά αργότερα, δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις.

Ο συναγερμός ήρθη περίπου μισή ώρα αργότερα, χωρίς να έχουν γίνει άμεσα γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των εκρήξεων ή τυχόν ζημιές και θύματα.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, έχει βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων των Χούθι από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες ελέγχουν μεγάλο μέρος της ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας τη θέση τους στην περιοχή του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, μέσω του οποίου συνδέεται η θαλάσσια διαδρομή Ευρώπης και Ασίας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

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