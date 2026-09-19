Ιζαμπέλλα Φούλοπ: «Με καλή θέληση βρίσκεις τις ισορροπίες» – Η ζωή και η σχέση της με τον σύζυγό της

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Στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο μίλησε η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες», αναφερόμενη μεταξύ άλλων στις απαιτήσεις της δουλειάς της και στην προσπάθεια να διατηρεί τις ισορροπίες ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι οι απαιτητικοί ρυθμοί των γυρισμάτων περιορίζουν αναπόφευκτα τον προσωπικό χρόνο, σημειώνοντας ωστόσο ότι με διάθεση και προσαρμοστικότητα είναι εφικτό να βρεθεί μια ισορροπία.

«Πιστεύω ότι πάντα βρίσκεις έναν τρόπο να τα συνδυάζεις. Σίγουρα υπάρχουν περίοδοι που είναι πιο δύσκολο, ειδικά όταν βρισκόμαστε στον πυρετό των γυρισμάτων και οι ρυθμοί είναι πολύ έντονοι. Τότε, αναγκαστικά, περιορίζεται ο προσωπικός χρόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Από την άλλη, θεωρώ ότι με καλή θέληση μπορείς να βρεις τις ισορροπίες. Μπορεί να μην είναι πάντοτε εύκολο ή ιδανικό, αλλά προσαρμόζεσαι στις συνθήκες που υπάρχουν κάθε φορά».

Όσον αφορά τη σχέση με τον σύζυγό της, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ σημείωσε ότι και οι δύο έχουν εξοικειωθεί με τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις συχνές απουσίες.

«Είναι μια συνθήκη την οποία γνωρίζουμε πολύ καλά και οι δυο. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά στη ζωή μας. Η δική μου δουλειά, ακόμη και αν βρισκόμασταν συνεχώς στην ίδια πόλη, έτσι κι αλλιώς απαιτεί πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι. Κάνουμε γυρίσματα εκτός έδρας, έχουμε βρεθεί στο Πήλιο, στη Σκιάθο και σε άλλα μέρη», εξήγησε η ηθοποιός και συμπλήρωσε:

«[…] Και εκείνος έχει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις και υπάρχουν επίσης αρκετές ώρες κατά τις οποίες λείπει από το σπίτι. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, είναι μια συνθήκη μέσα στην οποία έχουμε μάθει να λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια».