Snoop Dogg: Η βιογραφική του ταινία «φέρνει ξανά στη ζωή» τη μητέρα και τον αδελφό του

Πάνω στη βιογραφική ταινία που θα αφηγηθεί τη ζωή και την καριέρα του εργάζεται αυτή την περίοδο ο Snoop Dogg, με τον ίδιο να μιλά για τη βαθιά συναισθηματική διάσταση της παραγωγής.

Σε πρόσφατη συνέντευξη της Chaka Khan στο People, στην οποία παρενέβη μέσω FaceTime, ο δημοφιλής Καλιφορνέζος ράπερ αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο έχει η δυνατότητα να αναπαραστήσει στην οθόνη αγαπημένα πρόσωπα που έχει χάσει, μεταξύ των οποίων η μητέρα και ο αδελφός του.

«Έχω την ευκαιρία να φέρω ξανά τη μητέρα μου στη ζωή. Έχω την ευκαιρία να φέρω ξανά τον αδελφό μου στη ζωή. Αυτό είναι που παίρνω από όλη αυτή τη διαδικασία, αυτή τη συναισθηματική ανάταση του να τους ξαναφέρνω στη ζωή», ανέφερε ο Snoop Dogg.

Η ταινία, με τίτλο «Snoop», είχε ανακοινωθεί από την Universal Pictures το 2022. Το σενάριο υπογράφει ο Τζο Ρόμπερτ Κόουλ, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Κρεγκ Μπρούερ. Τον Snoop Dogg θα ενσαρκώσει ο Τζόναθαν Ντέιβις, γνωστός από τη σειρά «Outer Banks».

Ο ίδιος ο Ντέιβις έχει αναφερθεί στη στενή συνεργασία του με τον ράπερ κατά την προετοιμασία του ρόλου, επισημαίνοντας ότι έχει την ιδιαίτερη ευκαιρία να υποδυθεί έναν άνθρωπο που βρίσκεται ακόμη εν ζωή και συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή.

Τη μητέρα του Snoop, Μπέβερλι Τέιτ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2021 σε ηλικία 70 ετών, θα υποδυθεί η Λόρεν Λόντον. Ο αδελφός του, Μπινγκ Γουόρθινγκτον, πέθανε το 2024 σε ηλικία 44 ετών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιος ηθοποιός θα τον ενσαρκώσει.