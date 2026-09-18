Γιωργής Τσουρής: «Έχω κάνει ωραίες, βαρβάτες και γενναίες αποτυχίες σε πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ»

Ο Γιωργής Τσουρής κάθισε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στον καναπέ του «Στούντιο 4». Ο ηθοποιός συνομιλώντας με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, αναφέρθηκε στις ήττες που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, ενώ θυμήθηκε και ένα περιστατικό που είχε συμβεί σε παράστασή του, πριν από περίπου 10 χρόνια.

«Το άθροισμα των 20 ετών που κάνω αυτό το πράγμα, έχει πολλές “σφαλιάρες”», τόνισε στη συνέντευξή του με τους οικοδεσπότες του «Στούντιο 4» ο καλλιτέχνης.

«Έχω “φάει” και τέτοιες ήττες»

Μιλώντας με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, ο Γιωργής Τσουρής εξομολογήθηκε πως: «Έχω “φάει” πάρα πολλές ήττες, πάρα πολλές πόρτες, έχω κάνει ωραίες, βαρβάτες και γενναίες αποτυχίες σε πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο που το βίντεο αυτό απομονώνει τα όμορφα, αλλά το άθροισμα των 20 ετών που κάνω αυτό το πράγμα, έχει πολλές “σφαλιάρες”».

«Εγώ αυτές πιο πολύ τις χρησιμοποιώ στη ζωή μου σαν καύσιμο. Έχω ανεβάσει παράσταση, δική μου παραγωγή κιόλας πριν από 10-12 χρόνια, που την λάτρευα και στα δικά μου μάτια ήταν καλή παράσταση. Και ένα βράδυ δεν πάτησε άνθρωπος. Ήρθε ένας μόνος, που ήταν και πρόσκληση, και τελικά δεν έγινε η παράσταση. Δηλαδή έχω “φάει” και τέτοιες ήττες», εξήγησε αμέσως μετά ο ηθοποιός.