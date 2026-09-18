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Δημήτρης Κίτσος: «Είναι δύσκολο, γιατί και αυτή μεγαλώνει τώρα και έρχονται κάποιες σκέψεις σε σχέση με τον θάνατο» – Η συγκινητική αναφορά στη σκυλίτσα του

Ο ηθοποιός Δημήτρης Κίτσος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» μαζί με τη σκυλίτσα του, Φωφώ, και μίλησε για τη σχέση τους. Περιέγραψε πώς η Φωφώ, την οποία βρήκε από φιλοζωική αγγελία, άλλαξε τη ζωή του και εξέφρασε τους προβληματισμούς του για τη γήρανσή της και τον θάνατο.

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Δημήτρης Κίτσος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Κίτσος εμφανίστηκε στο «Πρωίαν σε Είδον» μαζί με την σκυλίτσα του, την Φωφώ, και μίλησε για εκείνη.
  • Ο Δημήτρης Κίτσος εξήγησε ότι: «Από τότε που την πήρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα σε εμένα» και πως «δεν θα φανταζόμουν τη ζωή μου χωρίς την Φωφώ».
  • Ο αγαπημένος ηθοποιός σημείωσε πως «είναι δύσκολο, γιατί και αυτή μεγαλώνει τώρα και έρχονται κάποιες σκέψεις σε σχέση με τον θάνατο».

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Τον Δημήτρη Κίτσο υποδέχτηκαν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο «Πρωίαν σε Είδον». Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό πλατό μαζί με την σκυλίτσα του, την Φωφώ, και μίλησε για εκείνη.

«Η Φωφώ είναι εννέα ετών και την έχω από δύο μηνών. Την Φωφώ την βρήκα από φιλοζωική αγγελία, ψάχναμε για σκυλάκι. Ήταν στην Ραφήνα, κουταβάκι σε μια οικοδομή. Την παίρνω μαζί μου στις εξορμήσεις μου άμα δεν υπάρχει αεροπλάνο», είπε στη διάρκεια της συνέντευξής του.

Ακόμα, ο Δημήτρης Κίτσος εξήγησε ότι: «Από τότε που την πήρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα σε εμένα. Έρχεσαι σε επαφή με ένα ζώο που πρέπει να ορίσεις τη δική σου ψυχολογία για να μπορέσεις να συμπεριφερθείς κατάλληλα, γίνονται λάθη και μαθαίνεις μέσα από αυτά». 

«Δεν θα φανταζόμουν τη ζωή μου χωρίς την Φωφώ. Είναι δύσκολο, γιατί και αυτή μεγαλώνει τώρα και έρχονται κάποιες σκέψεις σε σχέση με τον θάνατο», σημείωσε ο αγαπημένος ηθοποιός στη συνέντευξή του.

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