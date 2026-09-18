Χαλκιδική: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που υπέστη καρδιακή ανακοπή σε προαύλιο σχολείου – Επανήλθε έπειτα από 50 λεπτά ΚΑΡΠΑ και 7 απινιδώσεις

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Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε 17χρονος μαθητής Λυκείου, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Για την επαναφορά του χρειάστηκε προσπάθεια αναζωογόνησης διάρκειας περίπου 50 λεπτών και συνολικά επτά απινιδώσεις.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, ο 17χρονος κατέρρευσε μετά τις 10:30 στο προαύλιο του σχολείου. Το προσωπικό ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, καθώς και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του KIDS SAVE LIVES, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.

Ο γιατρός έφτασε στο σημείο, κατά την οργάνωση, μέσα σε περίπου τρία λεπτά και διαπίστωσε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε αμέσως απινιδωτής, ο οποίος κατέγραψε απινιδώσιμο ρυθμό, και πραγματοποιήθηκε η πρώτη απινίδωση. Παράλληλα, συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Νέα καρδιακή ανακοπή κατά την προσπάθεια αναζωογόνησης

Ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ και ο γιατρός συνέχισαν την αναζωογόνηση μέσα στο ασθενοφόρο.

Με τη συνδρομή περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο διευκόλυνε τη διέλευση του ασθενοφόρου, ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας. Καθ’ οδόν, συνεχίστηκαν η ΚΑΡΠΑ και η χρήση απινιδωτή.

Σύμφωνα με το KIDS SAVE LIVES, η συνολική προσπάθεια αναζωογόνησης διήρκεσε περίπου 50 λεπτά, από το σχολείο και το ασθενοφόρο έως το Κέντρο Υγείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά απινιδώσεις.

Ο 17χρονος ανέκτησε τελικά καρδιακό ρυθμό και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μαθητής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.