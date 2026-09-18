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Χαλκιδική: 17χρονος μαθητής κατέρρευσε έξω από σχολείο – Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο

Ένας 17χρονος στη Χαλκιδική κατέρρευσε αναίσθητος σήμερα το πρωί έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι και διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά την αποχώρησή του από το Λύκειο, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται

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ΕΚΑΒ- Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 17χρονος έπεσε αναίσθητος σήμερα Παρασκευή το πρωί έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.
  • Το περιστατικό συνέβη έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι, με τον ανήλικο να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία και να καταρρέει κατά την αποχώρησή του.
  • Ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σήμερα Παρασκευή το πρωί διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένας 17χρονος, ο οποίος νωρίτερα κατέρρευσε  έξω από σχολείο σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Το περιστατικό έγινε έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε έξω από αυτό, αναφέρει το thestival.gr.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται.

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