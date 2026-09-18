Χαλκιδική: 17χρονος μαθητής κατέρρευσε έξω από σχολείο – Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο

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Σήμερα Παρασκευή το πρωί διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένας 17χρονος, ο οποίος νωρίτερα κατέρρευσε έξω από σχολείο σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Το περιστατικό έγινε έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε έξω από αυτό, αναφέρει το thestival.gr.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας. Εκεί, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται.