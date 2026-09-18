Ρέντη: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σε οικόπεδο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στου Ρέντη σε οικοπεδικό χώρο, που βρίσκεται στη συμβολή της Στρατηγού Μακρυγιάννη με την 28ης Οκτωβρίου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ ο δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη συνδράμει με υδροφόρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή.

Μήνυμα από το 112: Κλείστε πόρτες και παράθυρα

Μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο για τη μεγάλη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε οικοπεδικό χώρο, στου Ρέντη.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη της ΠΕ Πειραιώς. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει στο μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίου_Ιωάννη_Ρέντη της Π.Ε. #Πειραιώς ‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) September 18, 2026

Δείτε κι άλλες εικόνες από το σημείο: