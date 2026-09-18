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Φλωρίδης για το «Μητσοτάκης ή Ερντογάν»: Δεν πρέπει να μείνουνε ακυβέρνητοι ούτε μία ώρα – Πήραμε την Ασπίδα του Αχιλλέα για να μην γίνει ντου

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αναφέρθηκε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" στους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία διασφαλίζει την εθνική σταθερότητα της χώρας.

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Πολιτική

Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός Δικαιοσύνης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, βρέθηκε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει την εθνική σταθερότητα της χώρας.
  • Απαντώντας στη φράση του Νίκου Ανδρουλάκη “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”, ο Γ. Φλωρίδης τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη ούτε μία ώρα».
  • Αναφερόμενος στην Τουρκία, επεσήμανε την ανάγκη η χώρα να είναι προετοιμασμένη, τονίζοντας ότι «θα πληρώσουμε 3,5 δισ. ευρώ στους Ισραηλινούς… για να πάρουμε την Ασπίδα του Αχιλλέα; Για να μην γίνει ντου».

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Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (18/9) καλεσμένος στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει την εθνική σταθερότητα της χώρας.

Απαντώντας στη φράση του Νίκου Ανδρουλάκη “Μητσοτάκης ή Ερντογάν” ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη ούτε μία ώρα. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο πολιτικός χάρτης η μόνη σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία».

Και συνέχισε αναφερόμενος στην Τουρκία: «Γιατί τώρα θα πληρώσουμε 3,5 δισ. ευρώ στους Ισραηλινούς, και σωστά, για να πάρουμε την Ασπίδα του Αχιλλέα; Για να μην γίνει ντου. Η χώρα πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη σε οτιδήποτε μπορεί να την απειλήσει».

Δείτε το βίντεο:

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