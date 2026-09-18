Θάνος Πλεύρης: «Το ΠΑΣΟΚ κάνει σπέκουλα – Δεν υπάρχει καμία συνεργασία με τον γιατρό, πήρα ιατρικές συμβουλές»

Απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σχέση του με τον προφυλακισμένο γιατρό, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ραδιόφωνο «meganews 104,6».

Ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στο MEGA News 104.6, υποστήριξε ότι γνώριζε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο από το 2012, μέσω της συμμετοχής τους στο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο», διευκρινίζοντας ότι τότε επρόκειτο για γνωριμία στο πλαίσιο του σωματείου και ότι η προσωπική του επαφή με τον γιατρό, ως ασθενούς, ξεκίνησε το 2016.

Η τοποθέτηση του υπουργού ήρθε μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο υποστήριξε ότι ο ίδιος και οι δύο γιατροί που συνδέονται με την υπόθεση ήταν μεταξύ των ιδρυτικών μελών του «Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου» το 2012. Το ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε σχετικά έγγραφα, υποστηρίζοντας ότι η γνωριμία του κ. Πλεύρη με τους γιατρούς ήταν προγενέστερη από αυτή που είχε παρουσιαστεί αρχικά.

Ο Θάνος Πλεύρης απέρριψε τον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης συνύπαρξης ως επαγγελματικής συνεργασίας. «Δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον Θεοδωρόπουλο. Άλλωστε, δεν λειτούργησε ποτέ το σωματείο», δήλωσε. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, απαντώντας στην ίδια αιχμή, ανέφερε: «Ποια συνεργασία λέτε; Δεν υπάρχει καμία συνεργασία».

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο σωματείο αποτελούνταν από γιατρούς και δικηγόρους και είχε αντικείμενο ιατρονομικά ζητήματα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήταν ένα σχήμα με πολλά μέλη, το οποίο τελικά δεν λειτούργησε.

«Ήταν ιατρονομικό σωματείο. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω ότι έχω μια προσωπική σχέση (σσ. με τον Θεοδωρόπουλο) και τον πήρα για να μάθω τι έγινε. Αφού αποκάλυψα ότι έχω πάει στο ιατρείο, γιατί να κρύψω ότι ήμαστε μαζί σε ένα σωματείο; Η βασική μου σχέση είναι ότι είχε υπάρξει γιατρός μου», είπε. Παράλληλα, απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, έθεσε το ερώτημα: «Το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν βγάζει όλα τα ονόματα του σωματείου;».

Σε άλλη αναφορά του στο θέμα, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι η ύπαρξη του ονόματός του στα έγγραφα του σωματείου δεν σημαίνει ότι τα μέλη του είχαν μεταξύ τους προσωπική ή επαγγελματική σχέση. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι ένα σωματείο αφορούσε ιατρικά και νομικά ζητήματα δεν σημαίνει ότι τα περίπου 22 μέλη του ήταν φίλοι ή συνεργάτες.

Ο ίδιος συνέδεσε τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο εγχείρημα με το επαγγελματικό του ενδιαφέρον για το ιατρικό δίκαιο. Όπως είπε, εκείνη την περίοδο δεν ήταν πολιτικός καριέρας και παράλληλα είχε ασχοληθεί ακαδημαϊκά με το αντικείμενο, αναφέροντας ότι είναι διδάκτορας στο ιατρικό δίκαιο και έχει γράψει βιβλία για τη βιοηθική και την ιατρική ευθύνη.

«Εγώ τον ήξερα ως παθολόγο με μετεκπαίδευση στην αιματολογία»

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στην ειδικότητα με την οποία γνώριζε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

«Ο συγκεκριμένος γιατρός είναι παθολόγος. Εγώ τον ήξερα ως παθολόγο με μετεκπαίδευση στην αιματολογία», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν τον είχε επισκεφθεί με την ιδιότητα του υπουργού Υγείας.

Σε ερώτηση για το πόσες φορές είχε συναντήσει τον γιατρό ως υπουργός Υγείας, απάντησε ότι δεν είχε επισκεφθεί το ιατρείο του με αυτή την ιδιότητα. Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε εκτενώς και στην προσωπική του σχέση με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, την οποία συνέδεσε με πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

«Ό,τι ιατρική συμβουλή μου έδωσε ο Θεοδωρόπουλος ήταν σωστή. Του έστελνα τις εξετάσεις μου την εποχή που αντιμετώπιζα το πρόβλημα υγείας. Δεν μου πρότεινε τέτοια θεραπεία (σσ. όπως του Μαζωνάκη)», ανέφερε.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι συμβουλές που έλαβε από τον Θεοδωρόπουλο αφορούσαν συμπληρωματικά σκευάσματα και δεν αντικατέστησαν τη θεραπεία που ακολουθούσε.

«Οι γιατροί μού έδωσαν θεραπεία. Λόγω της πίεσης που γίνονταν σε κάποια όργανα, ο Θεοδωρόπουλος μου πρότεινε κάποια σκευάσματα. πχ γαϊδουράγκαθο, μαγνήσιο… Είναι μαντζούνια αυτά; Δεν μου είπε ποτέ να σταματήσω την θεραπεία. Δεν μου πήρε λεφτά. Μια επίσκεψη έκανα», δήλωσε.

«Δεν μου πρότεινε πλασμαφαίρεση»

Σε σχέση με τις θεραπείες που έχουν αναφερθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης Μαζωνάκη, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι δεν είχε λάβει ούτε είχε πληροφορηθεί τέτοια σύσταση από τον γιατρό.

«Δεν μου πρότεινε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης και ούτε θα έκανα», είπε, προσθέτοντας: «Δεν γνωρίζω να γίνονταν τέτοιες θεραπείες, ούτε μου πρότεινε ποτέ κάτι τέτοιο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πλεύρης και στην τηλεφωνική επικοινωνία που επιχείρησε να έχει με τον Θεοδωρόπουλο μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπουργός υποστήριξε ότι επικοινώνησε μαζί του επειδή τον γνώριζε και επειδή υπήρχε μεταξύ τους η προηγούμενη σχέση γιατρού και ασθενούς.

«Εγώ βγήκα να πω κάτι πάρα πολύ απλό χωρίς να υπάρχει τίποτα σε βάρος μου. Να εξηγήσω και να πω ότι και εγώ μίλησα μαζί του εκείνη τη μέρα και γιατί μίλησα μαζί του. Γιατί τον ξέρω», ανέφερε.

Ερωτηθείς γιατί επέλεξε να τηλεφωνήσει στον συγκεκριμένο γιατρό, συνέδεσε την κίνησή του με το ενδιαφέρον του για το περιστατικό και για την τύχη του γιατρού, υποστηρίζοντας ότι το τηλεφώνημα έγινε πριν, όπως είπε, του αποδοθούν κατηγορίες.

«Προφανώς για να πάρεις κάποιον τηλέφωνο σημαίνει ότι τον γνωρίζεις, ότι έχεις δέσιμο, ότι ενδιαφέρεσαι», είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αναφερόταν σε φιλική σχέση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν είναι ένας άνθρωπος που» διατηρούσε στενή προσωπική σχέση μαζί του, αλλά κάποιος που γνώριζε και με τον οποίο είχε κρατήσει επαφή επειδή είχε υπάρξει γιατρός του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επικοινωνία του με τον γιατρό δεν ήταν τακτική. «Είχα επικοινωνία, αλλά όχι τακτική. Επικοινωνούσα μαζί του στις γιορτές. Δεν μου ζήτησε ποτέ κάποια διευκόλυνση όταν ήμουν υπουργός Υγείας. Γενικά δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα», είπε.

Στο ζήτημα της χρονολογίας της γνωριμίας του με τον Θεοδωρόπουλο, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην αναφορά του 2012 και στην προηγούμενη αναφορά του 2016.

Όπως εξήγησε, το 2012 γνώριζε τον γιατρό στο πλαίσιο του σωματείου, ενώ το 2016 ήταν η χρονιά κατά την οποία τον γνώρισε προσωπικά ως γιατρό και ασθενής του. Κατά τον ίδιο, η αναφορά του 2026 στη σχέση γιατρού-ασθενούς εξηγούσε και τον λόγο για τον οποίο είχε επιλέξει να επικοινωνήσει μαζί του μετά το περιστατικό του Μαζωνάκη.

«Εγώ βγάζω τη σχέση που δικαιολογεί γιατί τον πήρα το 2026 και προφανώς για να τον πάρω το 2026 μιλούσα μαζί του», ανέφερε.

Παράλληλα, απέρριψε την αιχμή ότι επιχείρησε να αποκρύψει τη συμμετοχή του στο σωματείο. «Αφού αποκάλυψα ότι έχω πάει στο ιατρείο, γιατί να κρύψω ότι ήμασταν μαζί σε ένα σωματείο;», διερωτήθηκε.

«Το ΠΑΣΟΚ κάνει σπέκουλα»

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα εάν γνώριζε τις πρακτικές που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους γιατρούς, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι δεν είχε τέτοια γνώση.

«Το ΠΑΣΟΚ με ρωτάει εάν ήξερα για τις θεραπείες. Ο Τούντας ήταν επικεφαλής του συνεδρίου στο οποίο είχε μιλήσει η 56χρονη κατηγορούμενη και ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάει εμένα το ΠΑΣΟΚ αν ήξερα; Κάνει σπέκουλα», δήλωσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, όταν είχε επισκεφθεί τον Θεοδωρόπουλο ως ασθενής, δεν είχε την εικόνα γιατρού που απέρριπτε την κλασική ιατρική. «Εγώ δεν πήγα ως επεμβατικό γιατρό. Δεν έβλεπα έναν αρνητή της κλασικής επιστήμης. Μου έλεγε πάντα να συμβουλεύομαι τον γιατρό μου», ανέφερε.

Ο κ. Πλεύρης πήρε παράλληλα αποστάσεις από τις θεραπείες που έχουν αναφερθεί στην υπόθεση. «Το ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα και γίνονταν τέτοια θεραπεία αντίκεται στον νόμο. Αυτά που διαβάζω με σοκάρουν», δήλωσε.

«Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ;»

Ο υπουργός επέκρινε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά στη συμμετοχή του στο σωματείο δεν τεκμηριώνει, κατά την άποψή του, συνεργασία με τους γιατρούς.

«Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ; Ότι εγώ είπα το 2016 και όχι το 2012; Το μείζον είναι ότι εγώ έχω σχέση μαζί του και τον πήρα τηλέφωνο. Ήταν μια τυπική σχέση», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην αιχμή ότι απέκρυψε τη γνωριμία τους, σημείωσε: «Βγήκα, χωρίς να υπάρχει κάτι σε βάρος μου, και είπα ότι τον ξέρω. Προφανώς, για να πάρεις κάποιον τηλέφωνο, σημαίνει ότι τον γνωρίζεις».

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε επίσης ότι η συμμετοχή του στο σωματείο δεν συνδέεται με γνώση των πρακτικών που ερευνώνται σήμερα. Όπως είπε, επρόκειτο για σωματείο με αντικείμενο ιατρικά και νομικά ζητήματα και με μεγάλο αριθμό μελών, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν θυμάται πλέον ποιος είχε την πρωτοβουλία για τη σύστασή του.

Τέλος, επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Υγείας δεν είχε επισκεφθεί το ιατρείο του Θεοδωρόπουλου και ότι ο γιατρός δεν του είχε ζητήσει κάποια διευκόλυνση. «Δεν μου ζήτησε ως υπουργό Υγείας καμία διευκόλυνση. Δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εγώ του ζήτησα ως ασθενής», τόνισε.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ