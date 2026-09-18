Μαίνεται η φωτιά στη Νίσυρο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΦΩΤΟ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη μάχη με τις φλόγες στο πύρινο μέτωπο της Νισύρου. Η φωτιά ξέσπασε σήμερα Παρασκευή στην περιοχή Πάλοι.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις περίπου 13:45.
Αρχικά έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούσαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Κρίθηκε όμως απαραίτητο να ενισχυθούν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 13 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, δύο οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλοι στο νησί της Νισύρου. Κινητοποιήθηκαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026