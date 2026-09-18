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Μαίνεται η φωτιά στη Νίσυρο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΦΩΤΟ

Μαίνεται η φωτιά στη Νίσυρο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΦΩΤΟ

Η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Παρασκευή στην περιοχή Πάλοι της Νισύρου μαίνεται, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν ενισχυθεί. Αρχικά κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες και εθελοντές με εναέρια μέσα, ενώ πλέον επιχειρούν δεκατρείς πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, περισσότερα οχήματα και ελικόπτερα, καθώς και υδροφόρες για την κατάσβεσή της

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Κόνιτσα/φωτιά
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά μαίνεται στη Νίσυρο, έχοντας ξεσπάσει σήμερα Παρασκευή στην περιοχή Πάλοι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις περίπου 13:45.
  • Αρχικά, κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούσαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
  • Κρίθηκε απαραίτητο να ενισχυθούν οι δυνάμες και πλέον επιχειρούν 13 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, δύο οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη μάχη με τις φλόγες στο πύρινο μέτωπο της Νισύρου. Η φωτιά ξέσπασε σήμερα Παρασκευή στην περιοχή Πάλοι.

Φωτιά στη Νίσυρο – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις περίπου 13:45.

Αρχικά έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούσαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Κρίθηκε όμως απαραίτητο να ενισχυθούν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 13 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, δύο οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες.

ΦΩΤΙΑ ΝΙΣΥΡΟΣ

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