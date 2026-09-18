LIVE UPDATE
Μαίνεται η φωτιά στη Νίσυρο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης – ΦΩΤΟ

Θέουτα: Επιχείρηση-σκούπα στις παραλίες για χιλιάδες μετανάστες – Πλαστικές σφαίρες, γκλομπ και στρατός στους δρόμους

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Η αστυνομία συνοδεύει μετανάστες από την παραλία Μπενίτεθ, προκειμένου να μεταφερθούν στον καταυλισμό που έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι της Θέουτα, στην Ισπανία, στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: REUTERS/Anna Surinyach
Η αστυνομία συνοδεύει μετανάστες από την παραλία Μπενίτεθ, προκειμένου να μεταφερθούν στον καταυλισμό που έχει δημιουργηθεί στο λιμάνι της Θέουτα, στην Ισπανία, στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: REUTERS/Anna Surinyach
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτεταμένη επιχείρηση για την απομάκρυνση χιλιάδων μεταναστών από τις παραλίες της Θέουτα εξαπέλυσαν οι ισπανικές αρχές, με εντάσεις, χρήση πλαστικών σφαιρών και γκλομπ.
  • Περίπου 10.000 μετανάστες παραμένουν στον ισπανικό θύλακα μετά την πρωτοφανή μαζική είσοδο του Ιουλίου, με τις αρχές να δημιουργούν νέα προσωρινή δομή φιλοξενίας 1.700 ατόμων.
  • ΜΚΟ εκτιμούν ότι περίπου 4.000 μετανάστες εξακολουθούν να κοιμούνται σε παραλίες και πεζοδρόμια της Θέουτα, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τη χωρητικότητα της νέας δομής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εκτεταμένη επιχείρηση για την απομάκρυνση χιλιάδων μεταναστών από τις παραλίες της Θέουτα εξαπέλυσαν την Παρασκευή οι ισπανικές αρχές, με τη συμμετοχή μονάδων αντιμετώπισης ταραχών και του στρατού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκαν εντάσεις, με αστυνομικούς να πυροβολούν πλαστικές σφαίρες στον αέρα και να χρησιμοποιούν γκλομπ, καθώς πλήθος ανθρώπων προσπαθούσε να εξασφαλίσει μία από τις περιορισμένες θέσεις σε προσωρινές δομές φιλοξενίας.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 10.000 μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, μετά την πρωτοφανή μαζική είσοδο περισσότερων από 72.000 ανθρώπων από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου. Οι περισσότεροι αποχώρησαν στη συνέχεια, όμως χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα, πολλοί χωρίς μόνιμη στέγη.

Φωτογραφία: REUTERS/ Anna Surinyach
Φωτογραφία: REUTERS/ Anna Surinyach

Επιχείρηση από τα ξημερώματα με αστυνομία και στρατό

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί τοπική ώρα, με τη συμμετοχή της ισπανικής αστυνομίας και στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι αρχές έχουν δημιουργήσει στον χώρο του λιμανιού νέα προσωρινή δομή με δυνατότητα φιλοξενίας 1.700 ενηλίκων ανδρών, προκειμένου να μεταφερθούν εκεί άτομα που μέχρι σήμερα κοιμούνται σε παραλίες, πεζοδρόμια και αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

Ένας από τους αυτοσχέδιους καταυλισμούς μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ, στη Θέουτα. Φωτογραφία: EPA
Ένας από τους αυτοσχέδιους καταυλισμούς μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ, στη Θέουτα. Φωτογραφία: EPA

Πολλοί μετανάστες είχαν περάσει τη νύχτα στην παραλία περιμένοντας να μεταφερθούν στη νέα δομή. Όταν ξεκίνησε η πορεία προς το λιμάνι, κάποιοι αρχικά χειροκρότησαν, όμως η κατάσταση άλλαξε γρήγορα καθώς έγινε σαφές ότι οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούσαν για όλους.

Φωτογραφία: REUTERS/Anna Surinyach
Φωτογραφία: REUTERS/Anna Surinyach

Ένταση, συνωστισμός και χρήση γκλομπ

Πλάνα της ισπανικής κρατικής τηλεόρασης TVE έδειξαν έντονο συνωστισμό και σπρωξίματα, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να μπουν στην προκαθορισμένη διαδρομή προς τη δομή.

Αστυνομικοί έριξαν πλαστικές σφαίρες στον αέρα και χτύπησαν αρκετούς μετανάστες με γκλομπ, προτού η κατάσταση εκτονωθεί και η μεταφορά συνεχιστεί.

Αργότερα, κυρίως ενήλικοι άνδρες εμφανίζονταν να περπατούν σε μικρές ομάδες, μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους και συνοδευόμενοι από αστυνομικούς σε διαδρομή λίγο μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου, από την παραλία Ελ Τραμπολίν μέχρι το λιμάνι.

Φωτογραφία: REUTERS/ Anna Surinyach
Φωτογραφία: REUTERS/ Anna Surinyach

Ξεχωριστά οι ανήλικοι

Η μεγάλη πλειονότητα όσων παραμένουν στη Θέουτα είναι άνδρες και αγόρια.

Η νέα προσωρινή δομή έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για ενήλικους άνδρες, γεγονός που σημαίνει ότι οι ανήλικοι διαχωρίζονται και μεταφέρονται σε ξεχωριστούς χώρους φιλοξενίας.

ΜΚΟ: Περίπου 4.000 άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται έξω

Τρεις επικεφαλής μη κυβερνητικών οργανώσεων δήλωσαν στο Reuters ότι οι ισπανικές αρχές καθυστέρησαν υπερβολικά να εξασφαλίσουν τις ελάχιστες συνθήκες στέγασης που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση.

Μία από τις οργανώσεις εκτιμά ότι περίπου 4.000 μετανάστες εξακολουθούν να κοιμούνται σε παραλίες και πεζοδρόμια της Θέουτα, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τη χωρητικότητα των 1.700 θέσεων της νέας δομής.

Εκπρόσωποι δύο ΜΚΟ εκτίμησαν ότι οι αρχές πιθανότατα αναμένουν πως σημαντικό μέρος των μεταναστών θα επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, καθώς οι υφιστάμενες δομές δεν μπορούν να φιλοξενήσουν όλους όσοι παραμένουν χωρίς στέγη.

Η πρωτοφανής μαζική είσοδος του Ιουλίου

Η σημερινή επιχείρηση αποτελεί συνέχεια της μεταναστευτικής κρίσης που ξέσπασε στα τέλη Ιουλίου, όταν περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα μέσα σε ένα πρωτοφανές κύμα διελεύσεων.

Παρότι η πλειονότητα έχει πλέον φύγει από τον θύλακα, οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 10.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, δημιουργώντας τεράστιες πιέσεις στις δυνατότητες προσωρινής φιλοξενίας και στις τοπικές υποδομές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ