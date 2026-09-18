Θέουτα: Επιχείρηση-σκούπα στις παραλίες για χιλιάδες μετανάστες – Πλαστικές σφαίρες, γκλομπ και στρατός στους δρόμους

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Εκτεταμένη επιχείρηση για την απομάκρυνση χιλιάδων μεταναστών από τις παραλίες της Θέουτα εξαπέλυσαν την Παρασκευή οι ισπανικές αρχές, με τη συμμετοχή μονάδων αντιμετώπισης ταραχών και του στρατού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκαν εντάσεις, με αστυνομικούς να πυροβολούν πλαστικές σφαίρες στον αέρα και να χρησιμοποιούν γκλομπ, καθώς πλήθος ανθρώπων προσπαθούσε να εξασφαλίσει μία από τις περιορισμένες θέσεις σε προσωρινές δομές φιλοξενίας.

La Policía Nacional intenta ordenar el traslado de los asentados en playa Benítez y alrededores al puerto ante el afán de los inmigrantes por estar entre los primeros que lograrán plaza pic.twitter.com/Nwn1z26OdR — Radio Televisión Ceuta (@RTVCE) September 18, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 10.000 μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, μετά την πρωτοφανή μαζική είσοδο περισσότερων από 72.000 ανθρώπων από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου. Οι περισσότεροι αποχώρησαν στη συνέχεια, όμως χιλιάδες παραμένουν στη Θέουτα, πολλοί χωρίς μόνιμη στέγη.

Επιχείρηση από τα ξημερώματα με αστυνομία και στρατό

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί τοπική ώρα, με τη συμμετοχή της ισπανικής αστυνομίας και στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι αρχές έχουν δημιουργήσει στον χώρο του λιμανιού νέα προσωρινή δομή με δυνατότητα φιλοξενίας 1.700 ενηλίκων ανδρών, προκειμένου να μεταφερθούν εκεί άτομα που μέχρι σήμερα κοιμούνται σε παραλίες, πεζοδρόμια και αυτοσχέδιους καταυλισμούς.



Πολλοί μετανάστες είχαν περάσει τη νύχτα στην παραλία περιμένοντας να μεταφερθούν στη νέα δομή. Όταν ξεκίνησε η πορεία προς το λιμάνι, κάποιοι αρχικά χειροκρότησαν, όμως η κατάσταση άλλαξε γρήγορα καθώς έγινε σαφές ότι οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούσαν για όλους.

Ένταση, συνωστισμός και χρήση γκλομπ

Πλάνα της ισπανικής κρατικής τηλεόρασης TVE έδειξαν έντονο συνωστισμό και σπρωξίματα, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να μπουν στην προκαθορισμένη διαδρομή προς τη δομή.

Αστυνομικοί έριξαν πλαστικές σφαίρες στον αέρα και χτύπησαν αρκετούς μετανάστες με γκλομπ, προτού η κατάσταση εκτονωθεί και η μεταφορά συνεχιστεί.

Αργότερα, κυρίως ενήλικοι άνδρες εμφανίζονταν να περπατούν σε μικρές ομάδες, μεταφέροντας τα υπάρχοντά τους και συνοδευόμενοι από αστυνομικούς σε διαδρομή λίγο μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου, από την παραλία Ελ Τραμπολίν μέχρι το λιμάνι.

Ξεχωριστά οι ανήλικοι

Η μεγάλη πλειονότητα όσων παραμένουν στη Θέουτα είναι άνδρες και αγόρια.

Η νέα προσωρινή δομή έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για ενήλικους άνδρες, γεγονός που σημαίνει ότι οι ανήλικοι διαχωρίζονται και μεταφέρονται σε ξεχωριστούς χώρους φιλοξενίας.

🚩 Así ha sido la avalancha durante el traslado de miles de inmigrantes al nuevo asentamiento del puerto 📍 Tienes toda la información en El Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en bio#Ceuta #Inmigracion #FronteraSur #Marruecos #Traslado #Asentamiento pic.twitter.com/PeynHBGeci — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 18, 2026

🔴#Ceuta ahora mismo. Así ha quedado Benítez tras la estampida. pic.twitter.com/PkTmozId3i — Susana Burgos (@burgosusana) September 18, 2026

ΜΚΟ: Περίπου 4.000 άνθρωποι εξακολουθούν να κοιμούνται έξω

Τρεις επικεφαλής μη κυβερνητικών οργανώσεων δήλωσαν στο Reuters ότι οι ισπανικές αρχές καθυστέρησαν υπερβολικά να εξασφαλίσουν τις ελάχιστες συνθήκες στέγασης που προβλέπονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση.

Μία από τις οργανώσεις εκτιμά ότι περίπου 4.000 μετανάστες εξακολουθούν να κοιμούνται σε παραλίες και πεζοδρόμια της Θέουτα, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τη χωρητικότητα των 1.700 θέσεων της νέας δομής.

Εκπρόσωποι δύο ΜΚΟ εκτίμησαν ότι οι αρχές πιθανότατα αναμένουν πως σημαντικό μέρος των μεταναστών θα επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, καθώς οι υφιστάμενες δομές δεν μπορούν να φιλοξενήσουν όλους όσοι παραμένουν χωρίς στέγη.

🔴 Se desata una avalancha de cientos de inmigrantes en Ceuta en pleno traslado de las playas del Trampolín y Benítez al dispositivo del puerto. No son capaces de hacer las cosas bien ni siquiera para controlarlos cuando se les están dando facilidades y ayuda. Lo que el… pic.twitter.com/pqVEAcJSas — Roberto Vaquero (@RobertoVaquero_) September 18, 2026

Η πρωτοφανής μαζική είσοδος του Ιουλίου

Η σημερινή επιχείρηση αποτελεί συνέχεια της μεταναστευτικής κρίσης που ξέσπασε στα τέλη Ιουλίου, όταν περισσότεροι από 72.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα μέσα σε ένα πρωτοφανές κύμα διελεύσεων.

Παρότι η πλειονότητα έχει πλέον φύγει από τον θύλακα, οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 10.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί, δημιουργώντας τεράστιες πιέσεις στις δυνατότητες προσωρινής φιλοξενίας και στις τοπικές υποδομές.