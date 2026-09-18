Βίντεο: Κάβουρας «γκάνγκστερ» επιτίθεται με λεπίδα σε άνδρα και τον σκύλο του

Ένα σοκαριστικό βίντεο που έγινε viral καταγράφει έναν μπλε κάβουρα της ξηράς, οπλισμένο με μια λεπίδα, να προσπαθεί να επιτεθεί στον κάτοικο της Φλόριντα, Eduardo Alvarez, και τον σκύλο του, Summer. Το περιστατικό πυροδότησε έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο.

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Διεθνή Νέα

Φλόριντα/καβούρι
Πηγή: The New York Post
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα απίστευτο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει έναν κάβουρα-«γκάνγκστερ» με λεπίδα, να επιτίθεται σε άνδρα από τη Φλόριντα και το σκυλάκι του.
  • Ο κάτοικος της Φλόριντα, Eduardo Alvarez, μοιράστηκε το απίστευτο υλικό στο Instagram, μαζί με τη λεζάντα: «Η Φλόριντα έχει ξεφύγει».
  • Το βίντεο του Alvarez προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο και έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές.

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Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει έναν εκτός τόπου και χρόνου κάβουρα-«γκάνγκστερ», που κρατούσε μια λεπίδα, να προσπαθεί να επιτεθεί σε έναν άνδρα από τη Φλόριντα και το λατρευτό σκυλάκι του.

Μπορεί η Φλόριντα να φημίζεται για τα ανεξήγητα και συχνά αλλόκοτα περιστατικά της, όμως η τελευταία εισβολή από το βασίλειο των ζώων ξεπερνά κάθε φαντασία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, ένας κάβουρας, οπλισμένος κυριολεκτικά σαν «γκάνγκστερ» με μια κοφτερή λεπίδα, έγινε ο απόλυτος viral πρωταγωνιστής των κοινωνικών δικτύων, όταν καταγράφηκε να απειλεί έναν ιδιοκτήτη και το μικροσκοπικό του σκυλάκι στην αυλή του σπιτιού τους.

 


Ο κάτοικος της Φλόριντα, Eduardo Alvarez, μοιράστηκε το  υλικό στο Instagram, μαζί με τη λεζάντα: «Η Φλόριντα έχει ξεφύγει».

Ο σκύλος του Alvarez, η Summer, φαίνεται να μυρίζει τον αλλόκοτο θηρευτή, λίγες στιγμές πριν το οπλισμένο καρκινοειδές, προσπαθήσει να επιτεθεί στο μικροσκοπικό σκυλί.

Ο άνδρας από τη Φλόριντα, επεμβαίνει για να σώσει το σκυλάκι του, αλλά δυσκολεύεται να γραπώσει το επιθετικό πλάσμα.

«Summer, πού στο καλό βρήκες έναν κάβουρα με σουγιά;» αναρωτιέται ο εμβρόντητος Alvarez.

«Summer, δεν συνιστώ να τα βάζεις με αυτό», προειδοποιεί.

«Αυτός είναι ένας γκάνγκστερ κάβουρας», αστειεύεται ο Alvarez.

Το καρκινοειδές φαίνεται να είναι μπλε κάβουρας της ξηράς, ο οποίος συναντάται στη Φλόριντα, συνήθως σε απόσταση έως και πέντε μιλίων από την ακτή.

«Αυτός είναι ένας γκάνγκστερ κάβουρας», αστειεύεται ο Alvarez. Οι μπλε κάβουρες της ξηράς έχουν άνοιγμα ποδιών έως και 12 ίντσες (30 εκατοστά) και ζυγίζουν περίπου ένα πουντ (450 γραμμάρια).

Το βίντεο του Alvarez, προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο και έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές. Κάποιοι αναρωτήθηκαν εάν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ή εάν τελικά ο Alvarez, ήταν τόσο ψύχραιμος και θαρραλέος,

«Δεν ξέρω τι είναι πιο εκπληκτικό: ένας κάβουρας με σουγιά ή το ότι τον σήκωσες σαν να είναι καθημερινό φαινόμενο», έγραψε ένας χρήστης.

«Καταλαβαίνεις ότι είναι η Φλόριντα επειδή τον σήκωσε ενώ γελούσε», σχολίασε άλλος.

Πηγή: The New York Post 

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