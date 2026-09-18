Βίντεο: Κάβουρας «γκάνγκστερ» επιτίθεται με λεπίδα σε άνδρα και τον σκύλο του

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Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει έναν εκτός τόπου και χρόνου κάβουρα-«γκάνγκστερ», που κρατούσε μια λεπίδα, να προσπαθεί να επιτεθεί σε έναν άνδρα από τη Φλόριντα και το λατρευτό σκυλάκι του.

Μπορεί η Φλόριντα να φημίζεται για τα ανεξήγητα και συχνά αλλόκοτα περιστατικά της, όμως η τελευταία εισβολή από το βασίλειο των ζώων ξεπερνά κάθε φαντασία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, ένας κάβουρας, οπλισμένος κυριολεκτικά σαν «γκάνγκστερ» με μια κοφτερή λεπίδα, έγινε ο απόλυτος viral πρωταγωνιστής των κοινωνικών δικτύων, όταν καταγράφηκε να απειλεί έναν ιδιοκτήτη και το μικροσκοπικό του σκυλάκι στην αυλή του σπιτιού τους.

Blade-wielding ‘gangster-ass’ crab tries attacking Florida man and his dog: shocking video https://t.co/CUm9Q0RRFa pic.twitter.com/6Eb71wmClE — New York Post (@nypost) September 18, 2026



Ο κάτοικος της Φλόριντα, Eduardo Alvarez, μοιράστηκε το υλικό στο Instagram, μαζί με τη λεζάντα: «Η Φλόριντα έχει ξεφύγει».

Ο σκύλος του Alvarez, η Summer, φαίνεται να μυρίζει τον αλλόκοτο θηρευτή, λίγες στιγμές πριν το οπλισμένο καρκινοειδές, προσπαθήσει να επιτεθεί στο μικροσκοπικό σκυλί.

Ο άνδρας από τη Φλόριντα, επεμβαίνει για να σώσει το σκυλάκι του, αλλά δυσκολεύεται να γραπώσει το επιθετικό πλάσμα.

«Summer, πού στο καλό βρήκες έναν κάβουρα με σουγιά;» αναρωτιέται ο εμβρόντητος Alvarez.

«Summer, δεν συνιστώ να τα βάζεις με αυτό», προειδοποιεί.

«Αυτός είναι ένας γκάνγκστερ κάβουρας», αστειεύεται ο Alvarez.

Το καρκινοειδές φαίνεται να είναι μπλε κάβουρας της ξηράς, ο οποίος συναντάται στη Φλόριντα, συνήθως σε απόσταση έως και πέντε μιλίων από την ακτή.

«Αυτός είναι ένας γκάνγκστερ κάβουρας», αστειεύεται ο Alvarez. Οι μπλε κάβουρες της ξηράς έχουν άνοιγμα ποδιών έως και 12 ίντσες (30 εκατοστά) και ζυγίζουν περίπου ένα πουντ (450 γραμμάρια).

Το βίντεο του Alvarez, προκάλεσε σάλο στο διαδίκτυο και έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές. Κάποιοι αναρωτήθηκαν εάν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ή εάν τελικά ο Alvarez, ήταν τόσο ψύχραιμος και θαρραλέος,

«Δεν ξέρω τι είναι πιο εκπληκτικό: ένας κάβουρας με σουγιά ή το ότι τον σήκωσες σαν να είναι καθημερινό φαινόμενο», έγραψε ένας χρήστης.

«Καταλαβαίνεις ότι είναι η Φλόριντα επειδή τον σήκωσε ενώ γελούσε», σχολίασε άλλος.

Πηγή: The New York Post