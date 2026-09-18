Τραμπ στο Axios για Ιράν: «Έρχεται μια μεγάλη απόφαση για το εάν θα τους εξοντώσω ή όχι» – Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ενώπιον μιας καθοριστικής απόφασης για τη Μέση Ανατολή, καλούμενος να επιλέξει ανάμεσα στην κλιμάκωση των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν ή την οδό της διπλωματίας και την ειρήνη. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με ηγέτες έξι χωρών του Κόλπου, ενώ παράλληλα διατηρούνται άμεσες επαφές με την Τεχεράνη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ενώπιον μιας καθοριστικής απόφασης για τη Μέση Ανατολή, καλούμενος να επιλέξει ανάμεσα στην κλιμάκωση των στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ή στην οδό της διπλωματίας και της ειρήνης.
  • Το επόμενο μεγάλο βήμα αναμένεται να κριθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο Τραμπ θα συναντηθεί με ηγέτες έξι αραβικών χωρών του Κόλπου, ενώ παράλληλα υπάρχουν άμεσες επαφές με την Τεχεράνη που επιζητά συμφωνία.
  • Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλή ετοιμότητα, ενώ ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει τη μεταπολεμική στρατηγική του για την ανάσχεση της ιρανικής επιρροής και τη διεύρυνση των διπλωματικών σχέσεων του Ισραήλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενώπιον μιας καθοριστικής απόφασης που μπορεί να αλλάξει την πορεία της Μέσης Ανατολής βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην κλιμάκωση των στρατιωτικών επιθέσεων για την πλήρη εξουδετέρωση του ιρανικού καθεστώτος και στην οδό της διπλωματίας και την ειρήνη.

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Σε δηλώσεις του στο Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθάρισε ότι πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής για το μέλλον της σύγκρουσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «όλα είναι πιθανά», την ώρα που το αμερικανικό επιτελείο προειδοποιεί ότι η παρούσα τακτική της παρατεταμένης στασιμότητας δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολύ ακόμη.

«Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται, σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου», δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από έξι χώρες του ΚόλπουΣαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ομάν – στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

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Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη

Το επόμενο μεγάλο βήμα, αναμένεται να κριθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου ο Τραμπ, θα συναντηθεί με τους ηγέτες έξι αραβικών χωρών του Περσικού Κόλπου.

Η στήριξη των περιφερειακών συμμάχων θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση αν η Ουάσινγκτον, αποφασίσει να επιστρέψει σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας. Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει και το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής εξέλιξης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν άμεσες επαφές με την Τεχεράνη και ότι η ιρανική πλευρά εξακολουθεί να επιζητά μια συμφωνία.

 

Στρατιωτική αναμονή και η επόμενη μέρα

Μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλή ετοιμότητα, με τη διορία διατήρησης των δυνάμεων να έχει οριστεί έως το τέλος του έτους.

 


Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει ήδη τη μεταπολεμική στρατηγική του, η οποία εστιάζει στην ανάσχεση της ιρανικής επιρροής και στην διεύρυνση των διπλωματικών σχέσεων του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο. Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις, όπως οι επικείμενες ισραηλινές εκλογές και οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τελικό χρόνο και τη μορφή των αποφάσεων.

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