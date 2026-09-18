Τραμπ στο Axios για Ιράν: «Έρχεται μια μεγάλη απόφαση για το εάν θα τους εξοντώσω ή όχι» – Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη

Ενώπιον μιας καθοριστικής απόφασης που μπορεί να αλλάξει την πορεία της Μέσης Ανατολής βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην κλιμάκωση των στρατιωτικών επιθέσεων για την πλήρη εξουδετέρωση του ιρανικού καθεστώτος και στην οδό της διπλωματίας και την ειρήνη.

Σε δηλώσεις του στο Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθάρισε ότι πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής για το μέλλον της σύγκρουσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «όλα είναι πιθανά», την ώρα που το αμερικανικό επιτελείο προειδοποιεί ότι η παρούσα τακτική της παρατεταμένης στασιμότητας δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολύ ακόμη.

«Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται, σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου», δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από έξι χώρες του Κόλπου – Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ομάν – στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη

Το επόμενο μεγάλο βήμα, αναμένεται να κριθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου ο Τραμπ, θα συναντηθεί με τους ηγέτες έξι αραβικών χωρών του Περσικού Κόλπου.

Η στήριξη των περιφερειακών συμμάχων θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση αν η Ουάσινγκτον, αποφασίσει να επιστρέψει σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας. Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει και το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής εξέλιξης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν άμεσες επαφές με την Τεχεράνη και ότι η ιρανική πλευρά εξακολουθεί να επιζητά μια συμφωνία.

🚨 JUST NOW: President Trump announces Iran has called him BEGGING for a deal, and he will now consider whether or not to open discussions Scott Bessent’s SQUEEZE is working 🔥 “The failing Nation of Iran wants to make a deal, quickly and badly. I will determine whether or not… pic.twitter.com/kSdMDV4cy9 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 14, 2026

Στρατιωτική αναμονή και η επόμενη μέρα

Μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλή ετοιμότητα, με τη διορία διατήρησης των δυνάμεων να έχει οριστεί έως το τέλος του έτους.

🚨 JUST IN: President Trump announces Iran is calling him begging for a deal with the US, but he DOESN’T TRUST THEM “Watch, you just watch. Trump was right about everything. You watch. They’re getting decimated, and they want to make a deal so badly. They CALL, they want to make… pic.twitter.com/78zSuhMYmU — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 17, 2026



Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει ήδη τη μεταπολεμική στρατηγική του, η οποία εστιάζει στην ανάσχεση της ιρανικής επιρροής και στην διεύρυνση των διπλωματικών σχέσεων του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο. Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις, όπως οι επικείμενες ισραηλινές εκλογές και οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τελικό χρόνο και τη μορφή των αποφάσεων.