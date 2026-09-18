Γερμανία: Οριακό προβάδισμα του SPD έναντι της AfD στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία

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Οριακό προβάδισμα έναντι της AfD καταγράφει στις προθέσεις ψήφου ενόψει των εκλογών της Κυριακής στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ZDF και δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την έρευνα, το SPD της πρωθυπουργού του κρατιδίου Μανουέλα Σβέζιχ συγκεντρώνει 37%, καταγράφοντας άνοδο τριών ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η AfD, με υποψήφιο πρωθυπουργό τον Λάιφ-Έρικ Χολμ, βρίσκεται στο 36%, έχοντας υποχωρήσει κατά μία μονάδα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση, καθώς μέχρι πρόσφατα η AfD βρισκόταν μπροστά από τους Σοσιαλδημοκράτες στις δημοσκοπήσεις. Το ZDF, ωστόσο, υπογραμμίζει ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά δεν αποτελούν πρόβλεψη για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Σε κρίσιμο σημείο το CDU

Το CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς καταγράφει οριακή υποχώρηση και περιορίζεται στο 6%, μόλις μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από το όριο του 5% για την είσοδο στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Η Αριστερά (Die Linke), που συμμετέχει στην κυβέρνηση του κρατιδίου, συγκεντρώνει 9%, επίσης καταγράφοντας απώλεια μίας μονάδας. Οι Πράσινοι παραμένουν στο 5%, ενώ η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) βρίσκεται στο 4%, κάτω από το όριο εισόγράφει παράλληλα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Το 79% δηλώνειδου στο κοινοβούλιο.

Ένας στους πέντε παραμένει αναποφάσιστος

Η δημοσκόπηση καταγράφει παράλληλα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Το 79% δηλώνει ότι έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει, ενώ το 21% δεν έχει καταλήξει ή δεν απάντησε.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 1.395 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος κυμαίνεται μεταξύ ±2 και ±3 ποσοστιαίων μονάδων.

Έτσι, λίγες ημέρες πριν από την κάλπη, το Μεκλεμβούργο-Πομερανία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα αμφίρροπης εκλογικής αναμέτρησης, με SPD και AfD να καταγράφονται σε απόσταση μίας μονάδας στη συγκεκριμένη μέτρηση.