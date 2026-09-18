Νότια Κορέα: Δεν θα αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή – Εξετάζει ενίσχυση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιονγκ, ξεκαθάρισε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι η Σεούλ δεν προτίθεται να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, καθώς μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση εμπλοκή της τη Σεούλ στη σύγκρουση που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.
Ωστόσο, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει τη συμβολή της στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
BREAKING South Korea will not deploy troops to intervene militarily in the Iran war, President Lee Jae Myung said Friday, following reports that Seoul was weighing a possible deployment to the Strait of Hormuz pic.twitter.com/DXCtfCmUpY
— AFP News Agency (@AFP) September 18, 2026
Η Σεούλ, σύμφωνα με τον Λι, επιδιώκει να συμβάλει στην ασφάλεια της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, χωρίς παράλληλα να αναλάβει στρατιωτικό ρόλο που θα μπορούσε να την καταστήσει μέρος της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.
South Korean President Lee Jae Myung said Thursday that several countries are deploying military assets near the Strait of Hormuz, but said Seoul would not send forces to join the war.
At a news conference, Lee said South Korea could consider only limited activities aimed at… pic.twitter.com/dTBrMNNyUQ
— Iran International English (@IranIntl_En) September 18, 2026