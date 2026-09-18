Νότια Κορέα: Δεν θα αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή – Εξετάζει ενίσχυση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ

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Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιονγκ, ξεκαθάρισε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι η Σεούλ δεν προτίθεται να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, καθώς μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση εμπλοκή της τη Σεούλ στη σύγκρουση που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ωστόσο, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει τη συμβολή της στην προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Σεούλ, σύμφωνα με τον Λι, επιδιώκει να συμβάλει στην ασφάλεια της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, χωρίς παράλληλα να αναλάβει στρατιωτικό ρόλο που θα μπορούσε να την καταστήσει μέρος της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.