Βόρεια Κορέα: «Κλιμακώνουν την ένταση» οι ΗΠΑ με τις στρατιωτικές ασκήσεις – Επιμένει στην ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου η Πιονγιάνγκ

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Την αντίθεσή της στις στρατιωτικές ασκήσεις υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Πιονγιάνγκ δεν προτίθεται να μεταβάλει την πολιτική της ως προς την ανάπτυξη και ενίσχυση του πυρηνικού της οπλοστασίου.

Σε δήλωσή της που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA, η Κιμ Γιο Γιονγκ αναφέρθηκε στη ναυτική άσκηση Pacific Vanguard 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε κοντά στο Γκουάμ, χαρακτηρίζοντάς την ακόμη μία «πολεμική άσκηση» υπό την ηγεσία της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την ίδια, η άσκηση εντάσσεται στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους επιρροή στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού, μέσω της συνεργασίας με συμμάχους τους, μεταξύ των οποίων η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ υποστήριξε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων από τη Βόρεια Κορέα, τα οποία, όπως ανέφερε, θα πρέπει να είναι «ανάλογα ή ακόμη πιο επιθετικά» ως προς τη φύση τους.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα «κινητοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα», σε περίπτωση που, όπως είπε, απειληθούν η ασφάλεια ή τα εθνικά συμφέροντα της Βόρειας Κορέας.

Η νέα παρέμβαση της Κιμ Γιο Γιονγκ είναι η δεύτερη μέσα σε διάστημα δύο ημερών και έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγιάνγκ.