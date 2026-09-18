Βόρεια Κορέα: «Κλιμακώνουν την ένταση» οι ΗΠΑ με τις στρατιωτικές ασκήσεις – Επιμένει στην ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου η Πιονγιάνγκ

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, εξέφρασε την αντίθεσή της στις στρατιωτικές ασκήσεις υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι κλιμακώνουν την ένταση στην Κορεατική Χερσόνησο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Πιονγιάνγκ επιμένει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του πυρηνικού της οπλοστασίου, προειδοποιώντας για ανάλογα μέτρα. Η δήλωση έρχεται σε περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

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Διεθνή Νέα

Βόρεια Κορέα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κιμ Γιο Γιονγκ εξέφρασε την αντίθεσή της στις στρατιωτικές ασκήσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι «κλιμακώνουν την ένταση» στην Κορεατική Χερσόνησο.
  • Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Πιονγιάνγκ δεν προτίθεται να μεταβάλει την πολιτική της ως προς την ανάπτυξη και ενίσχυση του πυρηνικού της οπλοστασίου.
  • Προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα «κινητοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα», σε περίπτωση που απειληθούν η ασφάλεια ή τα εθνικά συμφέροντα της Βόρειας Κορέας.

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Την αντίθεσή της στις στρατιωτικές ασκήσεις υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στην περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Πιονγιάνγκ δεν προτίθεται να μεταβάλει την πολιτική της ως προς την ανάπτυξη και ενίσχυση του πυρηνικού της οπλοστασίου.

Σε δήλωσή της που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA, η Κιμ Γιο Γιονγκ αναφέρθηκε στη ναυτική άσκηση Pacific Vanguard 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε κοντά στο Γκουάμ, χαρακτηρίζοντάς την ακόμη μία «πολεμική άσκηση» υπό την ηγεσία της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την ίδια, η άσκηση εντάσσεται στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους επιρροή στην περιοχή ΑσίαςΕιρηνικού, μέσω της συνεργασίας με συμμάχους τους, μεταξύ των οποίων η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ υποστήριξε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή καθιστούν αναγκαία τη λήψη μέτρων από τη Βόρεια Κορέα, τα οποία, όπως ανέφερε, θα πρέπει να είναι «ανάλογα ή ακόμη πιο επιθετικά» ως προς τη φύση τους.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα «κινητοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα», σε περίπτωση που, όπως είπε, απειληθούν η ασφάλεια ή τα εθνικά συμφέροντα της Βόρειας Κορέας.

Η νέα παρέμβαση της Κιμ Γιο Γιονγκ είναι η δεύτερη μέσα σε διάστημα δύο ημερών και έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Πιονγιάνγκ.

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