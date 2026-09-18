Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Η νέα μουσική επιλογή της με τραγούδι της Άννας Βίσση

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ εξέφρασε για ακόμη μία φορά τον δημόσιο θαυμασμό της για την Άννα Βίσση, επιλέγοντας ένα τραγούδι της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας για νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Αυτή η κίνηση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες δηλώσεις της πρωταγωνίστριας του «Sex and the City» για την Άννα Βίσση και την αγάπη της για την ελληνική κουλτούρα.

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Σάρα Τζέσικα Πάρκερ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αγάπη της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για την Ελλάδα είναι γνωστή, όπως γνωστή είναι πλέον και η ιδιαίτερη αδυναμία της στην Άννα Βίσση.
  • Η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» εξέφρασε για ακόμη μία φορά δημόσια τον θαυμασμό της για την Ελληνίδα τραγουδίστρια, επιλέγοντας το τραγούδι της «Πάλι για σένα» για νέα ανάρτηση στο Instagram.
  • Αυτή η κίνηση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες δημόσιες εκδηλώσεις θαυμασμού, καθώς η Πάρκερ έχει μιλήσει και στο παρελθόν με θερμά λόγια για την ελληνική κουλτούρα και τη μουσική της Βίσση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η αγάπη της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για την Ελλάδα είναι γνωστή, όπως γνωστή είναι πλέον και η ιδιαίτερη αδυναμία της στην Άννα Βίσση.

Η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» εξέφρασε για ακόμη μία φορά δημόσια τον θαυμασμό της για την Ελληνίδα τραγουδίστρια, μέσα από μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε ένα ατμοσφαιρικό βίντεο με φόντο τη νυχτερινή θάλασσα, φωτισμένη από το φεγγάρι, η Πάρκερ επέλεξε να «ντύσει» την ανάρτησή της με το τραγούδι «Πάλι για σένα» της Άννας Βίσση. Μάλιστα, υπογράφοντας «X, SJ», έκανε tag και την ίδια την τραγουδίστρια.

Η νέα αυτή κίνηση έρχεται να προστεθεί στις δημόσιες εκδηλώσεις θαυμασμού της Πάρκερ προς τη Βίσση. Τον Δεκέμβριο του 2024, στο Red Sea International Film Festival στη Τζέντα, όταν ρωτήθηκε τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα, η ηθοποιός απάντησε με ενθουσιασμό αναφερόμενη στην τραγουδίστρια, στέλνοντάς της φιλιά.

@alexlizardosΗ Σάρα Τζέσικα Πάρκερ βρέθηκε στη Τζέντα και μου είπε τί αγαπάει περισσότερο στην Ελλάδα. Το φανταζόμουν: την Απόλυτη Ελληνίδα Σταρ. [Το απόσπασμα προβλήθηκε σε ειδικό αφιέρωμα για την Πρωτοχρονιά στο @ertnews_official (με καλεσμένη την Ευσταθία και συμπαρουσιάστρια τη Μαρία Κυριάκη) και ήταν εκεί και ο @apollonbollas] #ανναβισση #annavissiofficial #annavissi #apolitiellinidastar #panikrecords #sarahjessicaparker #eurovision #eurovisionsongcontest #sexandthecity #andjustlikethat #greece #greecemusic #musicgreece @annavissiofficial είσαι παντού!♬ πρωτότυπος ήχος – alexlizardos – Alexandros Romanos Lizardos

Η Πάρκερ έχει μιλήσει και στο παρελθόν με θερμά λόγια για την ελληνική κουλτούρα, το φαγητό και τη μουσική, έχοντας ξεχωρίσει την Άννα Βίσση ως ιδιαίτερα σημαντική παρουσία της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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