Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Η νέα μουσική επιλογή της με τραγούδι της Άννας Βίσση

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Η αγάπη της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για την Ελλάδα είναι γνωστή, όπως γνωστή είναι πλέον και η ιδιαίτερη αδυναμία της στην Άννα Βίσση.

Η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» εξέφρασε για ακόμη μία φορά δημόσια τον θαυμασμό της για την Ελληνίδα τραγουδίστρια, μέσα από μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε ένα ατμοσφαιρικό βίντεο με φόντο τη νυχτερινή θάλασσα, φωτισμένη από το φεγγάρι, η Πάρκερ επέλεξε να «ντύσει» την ανάρτησή της με το τραγούδι «Πάλι για σένα» της Άννας Βίσση. Μάλιστα, υπογράφοντας «X, SJ», έκανε tag και την ίδια την τραγουδίστρια.

Η νέα αυτή κίνηση έρχεται να προστεθεί στις δημόσιες εκδηλώσεις θαυμασμού της Πάρκερ προς τη Βίσση. Τον Δεκέμβριο του 2024, στο Red Sea International Film Festival στη Τζέντα, όταν ρωτήθηκε τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα, η ηθοποιός απάντησε με ενθουσιασμό αναφερόμενη στην τραγουδίστρια, στέλνοντάς της φιλιά.

Η Πάρκερ έχει μιλήσει και στο παρελθόν με θερμά λόγια για την ελληνική κουλτούρα, το φαγητό και τη μουσική, έχοντας ξεχωρίσει την Άννα Βίσση ως ιδιαίτερα σημαντική παρουσία της ελληνικής μουσικής σκηνής.