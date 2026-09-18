Σουδάν – Νότιο Σουδάν: Αιματηρές συγκρούσεις με 26 νεκρούς και 82 τραυματίες στην αμφισβητούμενη περιοχή Αμπιέι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 82 τραυματίστηκαν σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ μελών δύο κοινοτήτων στην Αμπιέι, την αμφισβητούμενη περιοχή μεταξύ Σουδάν και Νότιου Σουδάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή.

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν την Τρίτη στην αγορά Άμιετ και αποτέλεσαν νέα σοβαρή έξαρση της βίας σε μια περιοχή όπου οι εντάσεις μεταξύ των κοινοτήτων παραμένουν υψηλές.

Σύμφωνα με την Προσωρινή Δύναμη Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Αμπιέι (UNISFA), το νέο επεισόδιο ακολούθησε τις δολοφονίες δύο ανδρών, ενός μέλους της κοινότητας Νγκοκ Ντίνκα και ενός μέλους της κοινότητας Μισερίγια, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Οι δύο δολοφονίες όξυναν τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και πυροδότησαν νέες συγκρούσεις στην αγορά Άμιετ, σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση ασφαλείας παραμένει εύθραυστη.

Sudan Ordusu, Kuzey Kordofan eyaletinde BAE destekli RSF’ye karşı saldırı başlattı. pic.twitter.com/iMibvg0A5G — Conflict (@ConflictTR) September 17, 2026

Ενισχύθηκε η παρουσία των κυανόκρανων

Η UNISFA ανακοίνωσε ότι ενίσχυσε άμεσα την παρουσία των δυνάμεών της στην αγορά και στις γύρω περιοχές, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την προστασία των αμάχων.

Η ειρηνευτική δύναμη καταδίκασε τα επεισόδια, επισημαίνοντας ότι η νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε ένα ήδη ιδιαίτερα ευάλωτο περιβάλλον ασφαλείας.

Ο απολογισμός των συγκρούσεων είχε φτάσει, έως την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, τους 26 νεκρούς και τους 82 τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Περιοχή υπό αμφισβήτηση

Η Αμπιέι παραμένει αντικείμενο διαμάχης μεταξύ του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν, ενώ το οριστικό καθεστώς της περιοχής δεν έχει καθοριστεί από την ανεξαρτησία του Νότιου Σουδάν το 2011.

Η περιοχή διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου και έχει αποτελέσει επανειλημμένα πεδίο αντιπαράθεσης.

Με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει αναπτυχθεί εκεί ειρηνευτική δύναμη, με βασική αποστολή την προστασία των αμάχων και τη συμβολή στη διατήρηση της ασφάλειας στην πετρελαιοπαραγωγική περιοχή της Αμπιέι.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει ανανεώσει την εντολή της δύναμης για έναν ακόμη χρόνο, ζητώντας παράλληλα συγκεκριμένη πρόοδο στην κατάσταση ασφαλείας ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της αποστολής.