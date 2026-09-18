Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστηρίζουν ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο με σημαία Τόγκο στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «παράνομη διέλευση». Το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες και ακινητοποιήθηκε, ενώ το IRGC καταγγέλλει αμερικανική εμπλοκή στην ενέργεια. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ασφάλεια στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, με τις πληροφορίες να προέρχονται μέχρι στιγμής μόνο από την ιρανική πλευρά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστηρίζουν ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο με σημαία Τόγκο στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «παράνομη διέλευση». Το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες και ακινητοποιήθηκε.
  • Το IRGC υποστήριξε ότι το δεξαμενόπλοιο είχε «παρακινηθεί και εξαπατηθεί» από τον αμερικανικό στρατό, ισχυρισμός που αποδίδεται αποκλειστικά στην ιρανική πλευρά και δεν έχει επιβεβαιωθεί.
  • Το ναυτικό του IRGC προειδοποίησε ότι δεν θα επιτρέψει τη διέλευση οποιουδήποτε «επιτιθέμενου» στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας πως «η παράνομη διέλευση… δεν θα επιτύχει τίποτα άλλο πέρα από την καταστροφή του παραβατικού πλοίου».

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Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστηρίζουν ότι έπληξαν, απόψε, δεξαμενόπλοιο με σημαία Τόγκο, το οποίο επιχειρούσε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «παράνομη διέλευση».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ναυτικού σκέλους του IRGC, το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες και ακινητοποιήθηκε μετά την επίθεση. Οι ιρανικές αρχές δεν έδωσαν, στην ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο IRNA, περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Καταγγελία για αμερικανική εμπλοκή

Το IRGC υποστήριξε ότι το δεξαμενόπλοιο επιχείρησε να διασχίσει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό αφού, όπως ανέφερε, είχε «παρακινηθεί και εξαπατηθεί» από τον αμερικανικό στρατό.

Ο ισχυρισμός αυτός αποδίδεται αποκλειστικά στην ιρανική πλευρά και δεν συνοδεύεται, μέχρι στιγμής, από ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν επιτιθέμενο να περάσει»

Στην ανακοίνωσή του, το ναυτικό του IRGC ανέφερε ότι οι δυνάμεις του εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη διέλευση οποιουδήποτε «επιτιθέμενου».

«Η παράνομη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιτύχει τίποτα άλλο πέρα από την καταστροφή του παραβατικού πλοίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, σύμφωνα με το IRNA.

Στο επίκεντρο ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό, από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της διεθνούς ναυτιλιακής και ενεργειακής κίνησης.

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για το περιστατικό προέρχονται από την ιρανική πλευρά και αναμένεται να αποσαφηνιστούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του πλοίου, τις συνθήκες της επίθεσης και τυχόν απώλειες ή ζημιές.

Πηγή: Al Jazeera

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